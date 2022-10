Vyplatí se už investovat do akcií?

Investovali jste do akcií? Pokud ano, jistě jste si všimli, jak hluboko klesly hodnoty akciových indexů. Klasická mantra burzovních analytiků říká, že když je na akciových trzích výprodej, je vhodná doba k nákupu. Vyplatí se ještě investovat do akcií? To je otázka za miliardy dolarů.

Jak se daří akciovým trhům? Lékaři měří horečku teploměrem. Ekonomové mají pro akciovou horečku k dispozici několik orientačních a dost nepřesných ukazatelů. S určitým zjednodušením budeme za akciový trh považovat trh USA, který představuje 70 % světové tržní kapitalizace (celkové hodnoty akcií).

Pravděpodobně nejznámějším ukazatelem je