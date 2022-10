Pokud to bude nutné, zabijeme jich třeba pět milionů!

Ukrajinci se blíží ke Svatovu, ale vypadá to, že ho Rusové na podzim udrží.

Satelit ukázal, jak ruská armáda buduje svou obranu.

Vagnerovci v Bachmutu mírně postoupili.

Mapy dne – Svatovo a Bachmut.

Videa dne – sestřih z vysílání ruské televize; jak fungují ruské kamikaze drony; posádka ukrajinského obrněného vozu se narodila dvakrát během několika sekund; proč se kadyrovcům říká tiktokoví bojovníci nebo jak se bojuje s lesem.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 13. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Pokud to bude nutné, zabijeme jich třeba pět milionů! Tento týden byl ve znamení ruských útoků na ukrajinskou infrastrukturu. Po týdnech porážek na bojišti si proválečná strana v Rusku zvedala sebevědomí nad snímky zničených bytovek v Záporoží, kráterů v parku v Kyjevě nebo zprávami o výpadcích elektřiny ve Lvově a jinde.

Stejně jako potupné útěky v Chersonské oblasti nebo u Izjumu a později u Lymanu otřásly morálkou Putinových radikálů, došlo nyní k posunu v jejich rétorice. Tentokrát k větší agresivitě. Nejnověji chtějí „osvobodit“ Ukrajinu tím, že ji zničí. Bez nadsázky tomu tak skutečně je. To, co zní v ruském veřejném prostoru, je prostě děsivé a pro nás nepředstavitelné.

Úvod této části Vývoje bojů proto věnujeme jim, abychom si mohli udělat představu o náladách mezi ruskými radikály. V případě televizních propagandistů to nejsou lidé, kteří reálně určují Putinovu politiku a strategii na Ukrajině. Často se jen snaží odhadnout, co od nich Kreml chce slyšet. A tak říkají, co si myslí, že si myslí.

Přehled o názorech vlivných Rusů máme díky novinářům Julii Davisové a Francisi Scarrovi, kteří pravidelně sledují ruské televizní vysílání a jeho výstupy opatřují titulky.

Jako první dostává prostor Alexander Šarkovskij. Rusové ho označují za vojenského experta. Tvrdí, že Ukrajina musí být paralyzována („jiné řešení neexistuje“) a musí se to stát rychle. Protože Spojené státy startují zbrojní výrobu a do roka a půl „zaplaví“ Ukrajinu zbraněmi. A co když má Ukrajina nedostatek vojáků? „Dostanou je v Polsku nebo na Slovensku.“ Ano, tento muž je v Rusku opravdu nazýván expertem.

Šarkovskij také přesně ví, jak by se dalo dosáhnout rychlého vítězství. „Naše sklady jsou plné gravitačních bomb, k jejich použití je třeba politické vůle.“ Gravitační bomba je synonymem pro hloupou bombu. Jde o kus kovu naplněný výbušninou, který letadlo dopraví přímo nad cíl a shodí ho tam. Šarkovskij přiznává, k čemu je taková munice dobrá: „kobercové bombardování ze vzduchu“.

Tohle se v ruské televizi skutečně děje. Přiznávají, že jejich armáda nedokáže vyhrát, a tak otevřeně navrhují použít taktiku z druhé světové války a srovnat ukrajinská města se zemí. Šarkovskij nějak nedomyslel to, že ruské letectvo se bojí létat nad těmito městy kvůli vysokým ztrátám, a tak nad ně posílá íránské drony a střely s plochou dráhou letu, jejichž zásoby se tenčí.

Russian military experts say that the faster they finish their invasion of Ukraine, the better their negotiating position with the U.S. will be. Their solution: carpet bombing Ukraine until it is "paralyzed." So much for their initial pretense of "liberating a brotherly nation." pic.twitter.com/NceclKwtmU — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 13, 2022

V žádném případě nejde o výjimku. Další „mluvící hlava“ Bogdan Bezpalko navrhuje několikatýdenní bombardovací kampaň, která nesmí být přerušena, dokud nebudou zničeny všechny „elektrárny, rozvodny, vedení vysokého napětí, železniční uzly“. „Pak se Ukrajina ponoří do tmy a zimy. Nebudou moci přepravovat munici a pohonné hmoty, a pak se ukrajinská armáda změní v hordu s kusy železa.“ Z bezohledného vojenského hlediska to dává smysl, ale nechtělo snad Rusko zachraňovat Ukrajince před nacisty?

Just another totally normal day on Russian TV Talking head Bogdan Bezpalko says Ukraine needs to be "constantly battered" by missile strikes for several weeks so that the country "descends into cold and darkness" pic.twitter.com/aP8mdzVPsq — Francis Scarr (@francis_scarr) October 12, 2022

Nebo úvod jednoho z pořadů na NTV, kterou vlastní Gazprom (je jeho logo ještě pořád na každém zápase Ligy mistrů?). Výbuchy, mrtvá těla a zničená města uvádí mužský hlas estrádním způsobem, jako kdyby uváděl grotesku.

The glorification of Russian missile strikes in this intro to Gazprom-owned NTV's "Meeting Place" talk show from yesterday is just staggering WARNING: The horrific Kupyansk footage features at 0:25 pic.twitter.com/yGerqscdXo — Francis Scarr (@francis_scarr) October 11, 2022

Vladimir Solovjov, vrchní válečný štváč, vysvětluje, proč byli Rusové tak nadšeni vlnou raketových úderů. Báli se, že už mají prázdné sklady, takže jsou rádi, že to není pravda. I když po tomto týdnu se k tomuto bodu opět o něco přiblížili.

Top Russian propagandist Vladimir Solovyov says Russians were so excited to see the latest strikes against Ukraine, because they weren't sure there was enough weaponry in their storehouses, since their uniforms, equipment and ammunition for the mobilized are nowhere to be found. pic.twitter.com/HF6woyEnhZ — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 13, 2022

To nejhorší si dáme na závěr této sekce. Pavel Gubarev se v březnu 2014 prohlásil za hlavu Doněcké oblasti. Je tedy přímo zodpovědný za zahájení osmileté války. Předtím byl členem neonacistické Ruské národní jednoty. Dnes je odsunut na vedlejší kolej, ale ve své komunitě má stále vliv. Říká, že cílem války není Ukrajince zabíjet, ale přesvědčit je. Ale pokud se to nepodaří, „zabijeme