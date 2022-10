Pot šetří krev: zkušenost českých vojáků ze zahraničních misí představí nový dokumentární seriál

Česká televize v pondělí ve 21.40 na ČT2 uvede první epizodu celkem třídílného dokumentárního cyklu Zahraniční mise. V něm se scenáristka Marie Koldinská a režisér David Slabý zabývají fenoménem zahraničních armádních i policejních misí československých a následně českých ozbrojených sil po roce 1989.

Jedná se o dosud nevídaný počin, snažící se o hluboký pohled z hlediska zkušenosti a paměti nasazených vojáků a policistů.

Syrové osobní vzpomínky

Pro televizní diváky bude patrně nejsilnější a nejpřitažlivější stránkou dokumentů to, co je pro historika vojenství stránkou nejslabší – a to je