Elon Musk: „Copak vy se nebavíte?“

Šéf Tesly hovoří s Roulou Khalafovou o stěhování na Mars, záchraně svobody slova prostřednictvím Twitteru a o tom, proč je stárnutí jeden „problém“, který by se neměl řešit.

Večeře s Elonem Muskem začíná jízdou v tesle. Sedím vzadu vedle X, miliardářova dvouapůlletého syna. V Austinu je kolem sedmé hodiny večer, a jak se dalo očekávat, X je rozmrzelý. Vyrazili jsme do Muskovy oblíbené mexické restaurace Fonda San Miguel; dnes už máme s kolegou z Financial Times za sebou návštěvu továrny Tesla Gigafactory na břehu řeky Colorado. V tomto obrovském areálu Musk vyrábí elektrické terénní vozy Y, nejnovější model ze sbírky Tesla, která ho katapultovala na vrchol žebříčku světových boháčů (čistý majetek: 232 miliard dolarů). Musk s X usazeným na ramenou hrdě předváděl tovární halu a znovu a znovu brojil proti pomalým investicím do zpracování lithia, které je zoufale potřeba ke zmírnění nedostatku baterií na celém světě.

Muskův šéf ochranky a náš dnešní řidič přichází na pomoc s lahví mléka a to X ukonejší natolik, že cestou do restaurace usne. V následujících několika hodinách lépe poznám zvláštní povahu Elona Muska, inženýra a vizionáře, miliardáře a rozvraceče, agitátora a potížisty. Navzdory armádám skeptiků včetně mě (přiznávám, že dokud se proti mně rodina nevzbouřila a nekoupila si Teslu Model 3 a já s ní nezačala jezdit, byla jsem přesvědčená, že ta firma zkrachuje) Musk vybudoval z Tesly firmu s tržní kapitalizací přes 700 miliard dolarů a přiměl automobilový průmysl urychlit přechod na elektromobily. Musk, který rozhodně netrpí skromností, odhaduje, že se mu možná podařilo urychlit „nástup udržitelné energie“ o „deset, možná i o dvacet let“.

Za pouhých deset let také výrazně změnil komerční vesmírný průmysl a ekonomiku kosmonautiky – předstihl totiž své konkurenty ve výrobě opakovaně použitelné rakety, která dokáže přepravovat cestující. Právě na jeho lodi Starship chce NASA v příštích několika letech vysadit astronauty na Měsíci. Její hodnota se nyní pohybuje kolem 125 miliard dolarů. Musk je přesvědčen, že jednoho dne bude použita ke kolonizaci Marsu.

Musk je také svéráz, velmi aktivní na Twitteru, kde má více než 100 milionů followerů, rád porušuje konvence, vyžívá se v nehorázných výlevech, hádá se s regulátory i zaměstnanci a vysmívá se konkurenci. Pravidelně se střetává s Komisí pro cenné papíry: byl pokutován a donucen k odstoupení z funkce předsedy představenstva společnosti Tesla kvůli tweetům z roku 2018, v nichž tvrdil, že má zajištěné financování pro převzetí společnosti Tesla do soukromých rukou, což americký soudce později označil za „lehkomyslné“ prohlášení. Nedávná žaloba obviňuje Muska z provozování pyramidové hry na podporu dogecoinu, kryptoměny, která je doslova založena na vtipu – internetovém memu japonského psa. Dogecoin se podle očekávání zhroutil, ale Muskovo nadšení nikoliv: k černým džínům si oblékl černé tričko s obrázkem onoho pejska.

Proč se seriózní člověk se seriózními nápady pouští do hloupých twitterových her, které by mohly i jeho sledující přijít dost draho? „Copak vy se nebavíte?“ zařve Musk smíchy. „Na Twitteru si hraju na blázna a často