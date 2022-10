Prezidentská Pointa N: Kolik chybí k titulkům o favoritce Nerudové a jak její tým bojuje s timingem

Dění prezidentské kampaně tohoto týdne komentuje Jan Wirnitzer.

Je osm večer dobrý čas?

Při oznámení týmu Danuše Nerudové, že exrektorka Mendelovy univerzity má už 80 tisíc občanských podpisů, si bystrý pozorovatel prezidentské kampaně skoro mohl říci, jak taktická hra se vlastně o přízeň voličů vede. V Americe dokonce svého času na motivy prezidentských voleb vyšla komplexní desková hra (v Deníku N jsme ji hráli před duelem Biden vs. Trump a reportáž z partie najdete zde).

I v Česku nyní jde o to, kdo lépe načasuje své důležité výroky, jak obstojí v hlavních tématech veřejné debaty či jaké voličské skupiny osloví. Tým Nerudové tweet o zisku 80 tisíc podpisů vypustil včera v osm hodin večer.

To je čas, kdy už se novina nedostane do hlavních televizních zpráv, přes noc a následující den trochu zestárne a takové zahrání jedné ze silných karet kampaně může působit trochu nevyužitě. Jan Králík z volebního týmu Nerudové Deníku N řekl, že rozhodnutí učinili ve světle včera získaných dat o počtu podpisů.

Samotné oznámení je ale zajímavé: Nerudová jednak dala najevo, že má bezpečný počet podpisů (odhaduje, že její tým vyřadí asi pětinu podpisů, které budou nekompletní, ale další se jí ještě scházejí), a zadruhé, že jich má víc než Petr Pavel, který si zatím v průzkumech vede výrazně lépe a má image silnějšího kandidáta.

Pavlův tým pro Deník N odhadl, že zatím mají 60–65 tisíc podpisů. Rychlost sčítání podpisů z regionů může být u kandidátů rozdílná, nemá smysl se na to moc vázat, přesto platí, že teď zaujme hlavně ten, kdo oznámí vysoké číslo.

Nemalou část celkového balíku podpisů kandidáti mohou připočíst krátce před odevzdáním petic na ministerstvo vnitra – od příznivců, kteří jim podpisové archy pošlou poštou. Bude tak zajímavé sledovat, kdo z občanských kandidátů se pochlubí, že je „silnější než“ Michal Horáček (v roce 2018 mu uznali 87 tisíc podpisů), Miloš Zeman (104 tisíc) či Jiří Drahoš (141 tisíc).

Zároveň má Nerudová v tuto chvíli našlápnuto na to, aby ji voliči brali ne jako kandidátku „okolo pěti procent“ (jako v roce 2013 Janu Bobošíkovou, Táňu Fischerovou a Zuzanu Roithovou) a „do počtu“, ale jako ženu s šancí na dosažení druhého kola voleb. U seriózních agentur totiž vychází podpora Nerudové mezi 10 a 15 procenty a stoupá s tím, jak roste její známost v populaci.

Hodně samozřejmě bude záležet, zda hnutí ANO nominuje Andreje Babiše – to by mohlo řadu voličů zhoufovat okolo Petra Pavla v přesvědčení, že je třeba spojit se v šiku Babišova nejsilnějšího soupeře. Žádná žena si každopádně v průzkumech za tři dosavadní prezidentské volby nevedla tak dobře jako Nerudová.

Tomu, jak se Nerudová ocitla v záři novinářských reflektorů, se tento týden věnoval na stránkách Deníku N ve své glose publicista Josef Bouška. Odpovídá i na otázku, jestli lze bývalou rektorku vnímat coby „českou Čaputovou“.

Pavel Fischer do toho jde… jako před pěti lety

Prakticky stejně jako před pěti lety, na začátku října, prezidentskou kandidaturu oznámil i Pavel Fischer. Jde do ní skrze senátorské podpisy, protože – jak vysvětlil – na sbírání podpisů mezi občany během ruského útoku na Ukrajinu „neměl čas“.

Kritici by mohli říct, že konzervativec Fischer především s kandidaturou otálel a oznámil ji až v momentě, kdy za sebou měl podporu koalice Spolu, ale nejspíš neřeknou. Větší pozornost připoutal jeho výrok v rozhovoru s Deníkem N, že pokud dáme na stejnou úroveň manželství a stejnopohlavní svazky, „posilujeme tím obavy, že se děti budou shánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat“. A že ho nikdo neubezpečil, „jak bychom garantovali, že se to nebude dít“.

Nemá smysl jeho tezi odrážet laciným „to se nestane“, protože i seriózní média upozorňují, že byznys s dětmi rizikem je. Přesto působí poměrně svérázně úvaha, že argumentem proti zrovnoprávnění svazků stejnopohlavních párů je to, že by mohli páchat trestnou činnost, kterou lidé páchají bez ohledu na sexuální orientaci.

Ale aspoň nějaký posun: Fischer by už jmenoval ústavním soudcem homosexuála, což ještě před minulou volbou odmítal. (Tehdy to označil za vytržené z kontextu, ovšem také se omluvil.)

Střípky z kampaně

Jedním z krátkých příběhů prezidentské volby, který stihl začít i skončit, byla kandidatura exministra zahraničí Cyrila Svobody. To, že v Senátu probíhá pro Svobodu sběr podpisů, zveřejnil web Seznam Zprávy ve středu odpoledne. Tehdy bylo podle exšéfa lidovců ještě „předčasné“ se k věci vyjadřovat. To, že už je všemu konec, řekl Svoboda až ve čtvrtek ráno.

Skoro by se dalo říci, že roli mohla hrát i soudnost, na začátek budování prezidentské značky už je přece jen poněkud pozdě. Anebo doufání, že se to tak rychle nedostane „ven“. Ale jsme v Česku.

Pravda je, že v kampani stále pokračují někteří lidé, u nichž je od pohledu zřejmé, že jsou neznámí, jejich preference zanedbatelné a nic se na tom nemění. Důvody mohou být v zásadě tři: už zmíněné budování značky pro další aktivity, například volby do Senátu, ego, nebo nedostatek soudnosti, že se vydali cestou, která nikam dál nevede.

Anebo, jak řekl kandidující „betonový král“ Tomáš Březina Marii Bastlové – jdou do toho, protože chtějí vyhrát, což je „založeno na banálních záležitostech, které novináři, bohužel zřejmě i vašeho typu nejsou schopni pochopit“. Jen vzkaz na dálku pro kolegyni Bastlovou – já to taky nepochopil.

V průzkumu Medianu Petr Pavel poprvé předstihl Andreje Babiše. Ne že by rozdíl byl velký, naopak, ale zdá se, že trend oslabování předsedy ANO a posilování bývalého náčelníka generálního štábu pokračuje. Babiš navíc prohrává v průzkumu duely se všemi relevantními soupeři. Dilema hnutí ANO, co udělat s volbou, přehledně popsal kolega Honza Tvrdoň.

Andrej Babiš reagoval na průzkum po svém a připustil, že by o prezidentské volbě mohl začít víc přemýšlet. S tím, že jeho motivací je to, že v průzkumech nevychází dobře. Mohou za to jako obvykle „oni“, kteří to říkají.

Protože do termínu odevzdání podpisů na vnitru už chybí jen tři týdny, někteří kandidáti připouštějí, že kýžených 50 tisíc jmen pro občanskou nominaci nezískají – a začínají se poohlížet v Senátu. Velký přehled, kdo na tom jak je, zpracovali Lída Blažková s Honzou Tvrdoněm.

Mimochodem je to i případ miliardáře Karla Janečka. Matematik se totiž v rychlosti sběru podpisů přepočítal, desítky tisíc mu jich chybí, a tak zkusí sehnat oněch deset jmen v Senátu. Začne u „odvážné bojovnice“ Jany Zwyrtek Hamplové.

Nová senátorka za Kroměřížsko odvážná bojovnice jistě je. Zejména za ruský pohled na válku na Ukrajině.

Exministr Martin Stropnický, který byl za ANO v čele resortů obrany i zahraničí, zvažuje kandidaturu ze své velvyslanecké rezidence v Izraeli. Stropnický se už ptal svých nadřízených v české diplomacii, co by pro jeho kariéru kandidatura znamenala, a přál si, aby mu úřad držel v době kandidování velvyslanecké křeslo. Spíš se ale nezdá, že mu česká diplomacie takové neplacené volno dá.

Pokud jste nevěděli, že všechno je jako obvykle úplně jinak a že nad dvacet procent v průzkumech mají i Tomáš Březina a Jaroslav Bašta, lze doporučit text o pokrouceném obrazu reality, kterou kreslí některé průzkumy mínění.

Odbory, které dříve dokázaly plnit náměstí, byly vnímané jako poměrně silný nosič, díky němuž bude Josef Středula jedním ze silnějších kandidátů prezidentských voleb. Jenže na odborářské demonstraci na pražském Václavském náměstí (která prý nebyla součástí Středulovy kandidatury, ale pojďme si přiznat, že reálně měla být jednou z hlavních zbraní) se sešel jen zlomek lidí oproti dřívějším protivládním protestům.

Středulovi se v tuto chvíli kampaň rozpadá, potřeboval by sílit. I Babiš po demonstraci ohlásil, že Středulu ANO nepodpoří, a utnul tak spekulace na toto téma vířící. Pro Česko je ale možná ještě horší zjištění, že ikonické náměstí v srdci země násobně víc než stoupenci demokratické levice umí zaplnit přívrženci Ruska a „konce ředění národa“.

Horizont prezidentských událostí

V nejbližší době nelze čekat, že by mezi relevantní kandidáty deklarující získané podpisy přibyl někdo další. Může se vyjasnit situace uvnitř ANO (tedy koho nominuje), ale to zmiňujeme spíše kvůli nepředvídatelnosti jeho vnitřních pochodů.

Je možné, že se dozvíme, u jakých dalších senátorů shání podporu Karel Janeček, Marek Hilšer nebo někteří další uchazeči.

Končící prezident Miloš Zeman se chystá v pondělí vyrazit do Ústeckého kraje. Je možné, že se cestou vyjádří k prezidentským kandidátům.

V úterý zahajuje na tiskové konferenci svou ostrou fázi kampaně Pavel Fischer.

Deník N v příštím týdnu přinese sérii textů z rozsáhlého výzkumu týkajícího se prezidentské volby, pozic jednotlivých kandidátů a předvolebních trendů.

Poslouchejte náš nový politický podcast Aréna N. Renata Kalenská a Jan Moláček v něm zpovídají české političky a politiky. Všechny epizody najdete v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts či Podbean. Vychází každý týden.