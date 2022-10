Putinova pomsta vyvolala v Rusku extázi. Diktátor chtěl vyděsit Ukrajince, sám je v panice

Putin ze zoufalství zcela ztratil schopnost racionálně uvažovat. Člověk nemusí být vojenský expert, aby pochopil, že masivní raketové útoky na ukrajinská města pouze zvýší dodávky zbraní na Ukrajinu, což ji zase o něco více přiblíží k vítězství na frontě. Jak uvedla ruská novinářka Julija Latyninová: „Putin utratil 400 milionů dolarů v raketách za to, aby Biden slíbil Ukrajině dodávky moderních systémů protivzdušné obrany. Velký stratég.“ (400 milionů pouze za jediný den.)

Ano, se strategií to nemá nic společného, spíše s pomstou. Ale za co se mstí? Za Krymský most, za neúspěchy na frontě, za neúspěšnou mobilizaci nebo za odmítání vyjednávat? Zaznívá také názor, že se takto sofistikovaně ujal funkce armádní generál Sergej Surovikin. Přesuňme se do okamžiku, kdy se Vladimir Putin po bombovém útoku na Krymský most setkal s