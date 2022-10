Stávky v rafineriích a fronty u čerpacích stanic: francouzská vláda přitvrzuje, část odborářů volá po generální stávce

Jako by energetická krize nezuřila tak jako tak, Francií už několik týdnů otřásají stávky zaměstnanců rafinerií. Ty v zemi způsobují rozsáhlé nedostatky pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla nezbytné zaměstnance nuceně povolat zpět do práce, což některé odbory a stávkující ještě více motivuje k akci. A zatímco se zaměstnanci jedné z rafinerií rozhodli stávku ukončit, jiní volají po rozšíření akce na celý energetický sektor.

S nedostatky pohonných hmot se v současnosti potýká asi třetina čerpacích stanic ve Francii. Jsou způsobeny týdny trvajícími stávkami zaměstnanců několika francouzských rafinerií, kteří spolu s odbory požadují razantní zvýšení mezd v kontextu prudce se zvyšujících cen živobytí a obrovských zisků jejich zaměstnavatelů vlivem energetické krize.

Vláda se tak ve středu rozhodla na krizi pohonných hmot zareagovat zřídka používaným krokem, kterým je takzvaná rekvizice zaměstnanců zpět na pracoviště, tedy jejich přinucení vrátit se do práce. Odbory jakožto hlavní hnací síla tamějších stávek však namísto návratu do práce volají po rozšíření akce do celého energetického sektoru.

Francie si tak pokládá otázku, zda se blíží generální stávka.

Faut-il s'attendre à une #GreveGenerale en #France 🇫🇷 mardi prochain ? Quatre grands syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU) et plusieurs organisations de jeunesse appellent à la mobilisation pic.twitter.com/l3u3utehQN — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 14, 2022

France24: „Měli bychom příští úterý ve Francii očekávat generální stávku? Čtyři hlavní odborové organizace (CGT, FO, Solidaires, FSU) a několik mládežnických organizací vyzývají k mobilizaci.“

Stávky ve francouzských rafinériích tak – i přes nevoli vlády i motoristů –