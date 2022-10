Vývoj bojů (231. den): Rusové ze skladů vytahují houfnice, které v roce 1945 dobývaly Berlín

Zapomeňte na Armaty, Rusové ze skladů vytahují železný šrot – staré tanky a houfnice.

Útok na most splnil svůj cíl, ruská logistika na jihu kolabuje.

Fronta víceméně stojí, situace u Bachmutu je napjatá.

Mapa dne – Bachmut.

Videa dne – muzeum jde do války; první letecký souboj dvou dronů; záběry školy, kterou Rusové změnili na velký muniční sklad; nehody ruských řidičů obrněných transportérů.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 12. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Neexistuje žádný důkaz o rekordním počtu sestřelených vrtulníků. Ukrajinci ve středu odpoledne oznámili, že během 18 minut na jižní frontě sestřelili čtyři nejmodernější ruské bitevní vrtulníky Ka-52. Později bylo upřesněno, že jich bylo až pět a za celý den šest, včetně jednoho jiného typu.

Pokud by to byla pravda, byl by to denní rekord a masakr ruského letectva. Do této chvíle se ale neobjevil jediný důkaz, žádné video ani fotografie.

Zprávu, která včera vzbudila velký zájem, je proto třeba považovat za nepotvrzenou. Kdyby se to později potvrdilo, určitě bychom se k tomu vrátili (dnes bohužel havarovala dvě ukrajinská letadla).

Nejednoznačnost tohoto tvrzení ale může sloužit jako součást příběhu o tom, že i bez takovýchto jednorázových úspěchů ruské armádě rychle dochází dech.

Z bojišť přicházejí zprávy o prvních mobilizovaných ruských vojácích, kteří byli zabiti nebo zajati. Jejich příběhy jsou velmi podobné – byli jsme mobilizováni, nechali nás vystřelit pár ran ze zbraně a po jednom dni „výcviku“ jsme šli rovnou na frontu.

A kdyby, chudáci, věděli, proti čemu je tam posílají bojovat, byli by ještě vyděšenější.

Zapomeňte na Armaty, Rusové ze skladů vytahují železný šrot. Když se v létě objevily zprávy, že Rusové posílají na frontu tanky T-62, každý pozorovatel se základními znalostmi o zbraních se podivil. Sovětský svaz uvedl první kusy tohoto typu do provozu v roce 1961. Ačkoli na Ukrajině nyní bojují novější verze, stále se jedná o beznadějně zastaralou techniku s nedostatečnou výzbrojí a pancéřováním, které naprosto neodpovídá tomu, čemu ruské tankové jednotky na Ukrajině čelí.

Objevily se spekulace, že je ruská armáda využije jako opěrné body v obranných pozicích. Tehdy se uvádělo, že jich bude asi 50. V současné době je potvrzeno 29 zničených nebo zajatých těchto tanků, většina na chersonském bojišti.

Dnes už je jasné, že se nejednalo o ojedinělou událost. Zapomeňte na Armaty, Rusové se tento neefektivní typ tanku chystají hromadně vytáhnout ze skladů. Ne desítky, ale rovnou 800! To není vtip – Andrej Guruljov, místopředseda Státní dumy a bývalý ruský armádní generál, který je pravidelným hostem ruských propagandistických pořadů, se zastavil v továrně, kde tento starý šrot repasují. Tento muž například vyhrožoval bombovými útoky v Londýně a dalších evropských městech.

Россия модифицирует 800 танков Т-62 для войны в Украине. Это значит, что все более новые танки Т-64, Т-72 и Т-80 закончились, а новые быстро произвести нельзя Оцените обстановку танкового завода на видео, кстати pic.twitter.com/w9Z43ZJict — IanMatveev (@ian_matveev) October 12, 2022

Jako bývalý elitní voják musí Guruljov velmi dobře vědět, že většinu mobilizovaných, které posadí do starého T-62, posílá pokud ne rovnou na smrt‚ tak s popáleninami do nemocnic. Ti šťastnější mají šanci vzdát se dříve, než se jim stane něco zlého.

Ale ani to není všechno. Rusové také nedávno ze skladů vytáhli