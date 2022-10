„A rodičům řekněte, ať mě volí.“ Jak se Janeček s pomocí matematického penicilinu chystá na kolaps civilizace

„Těšíte se na Mathesso?“ zeptá se Karel Janeček sálu plného dětí. „Ne, jo, ne,“ překřikují se žáci prvního stupně.

„Díky Mathessu se všechny děti na světě naučí počítat a budou mít rády matematiku. Kdo z vás má rád matematiku? Zhruba polovina, jak tak koukám. Zeptám se vás ještě na konci a uvidíme, jestli se něco změnilo,“ říká miliardář a vysvětluje pravidla své hry.

Nacházíme se v komunitním centru v Třebíči a ne, není to reklamní akce na prodej karetní hry, ale prezidentská kampaň.

„Je to součástí kampaně, ale probíhalo by to i tak, protože chceme Mathesso do každé školy. Odpoledne bude debata s lidmi, kteří mě podporují. Zároveň se snažím motivovat, aby přišli i lidé, kteří mě hejtí. Mohl bych jim například říct, v čem se v názoru na mě mýlí,“ vypráví Janeček.

Princip jeho hry je jednoduchý – jedná se o matematické pexeso. Na obou stranách kartiček jsou čísla, na jedné na bílém pozadí, na druhé v různých barevných kombinacích. Obě strany spolu souvisí a učí děti násobky, prvočísla nebo mocniny.

Kandidát na prezidenta dětem vysvětluje, že kromě trénování paměti a matematických znalostí mohou přemýšlet i nad taktikou – oproti klasickému pexesu si často mohou dopočítat, kde by číslo, které hledají, mohlo být.

Janeček je svou hrou nadšen a nebojí se vzletných přirovnání. „Mathesso je úžasný nástroj. Někteří lidé mi vyčítají, že o tom mluvím jako o všeléku, jenže je to pravda. Je to tak revoluční nástroj, že může spravit všechno, jakmile se bude implementovat. Není to namyšlenost. V historii jsme měli podobnou věc –