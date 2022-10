Britové už nekonverzují jen o počasí, ale i o tom, jak se letos v zimě zahřejí

Britský deník Ivana Kytky: Do obvyklých společenských hovorů o počasí se nám tu mísí taková zvláštní, až vtíravá otázka. Dalo by se říci, že taková osobní otázka je totiž na samé hranici anglické zdvořilosti a dobrých mravů. Odpověď totiž člověka (stejně jako třeba přízvuk) zařadí do některé z příjmových kategorií a jedné ze sedmi registrovaných společenských tříd.