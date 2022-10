Dvě špatné zprávy a jedna klíčová otázka pro Babiše. Jaká jsou slabá místa ANO pro prezidentské volby

Analýza: Před Andreje Babiše by se podle volebního modelu Median těsně vyhoupl Petr Pavel. Horší zprávou pro předsedu hnutí ANO by ale v lednové prezidentské volbě bylo rozložení sil pro druhé kolo. Rozebíráme, co aktuální čísla výzkumníků znamenají pro další průběh kampaně.

Prezidentský volební model agentury Median ze září přinesl několik důležitých zpráv pro prezidentské klání, které se koná za zhruba tři měsíce.

První z nich je, že vítězem prvního kola by se poprvé, byť v rámci statistické chyby, stal Petr Pavel. Od léta posílil o dva procentní body a nyní by ho volilo 24 procent lidí. Andrej Babiš jako dosavadní stálice všech prezidentských volebních modelů by za ním zaostal o půl procentního bodu a v hypotetickém prvním kole by tak skončil druhý.

Z pohledu rozložení sil se nejedná o zásadní přelom, symbolicky však jde o podstatnou věc. Změna na prvních místech představuje obtíže, do kterých se Babišova případná kandidatura⁠ – a v zásadě i kteréhokoli jiného kandidáta za hnutí ANO – dostala.

Pro bývalého premiéra totiž platí – a dokládají to přinejmenším tři poslední volební modely Medianu –, že by bezpečně zamířil do druhého kola voleb, v něm by ale poměrně jasně prohrál právě s Petrem Pavlem. Kromě Medianu totéž popsal již v červnu výzkum STEM/MARK.

Navíc, což je klíčové, v hypotetickém druhém kole je rozdíl mezi oběma kandidáty v zásadě propastný. Pavel vede nad Babišem o 18 procentních bodů.

Babišovy výhody i limity

Ostrá fáze kampaně sice prozatím ještě nezačala, i tak by ale mohlo být pro Babiše velmi obtížné podobný náskok smazat. A to i s vědomím mediální, finanční a politické síly, kterou disponuje.

Proti předsedovi ANO hrají přinejmenším tři faktory. Tím prvním je, že Babiš osobně je pro většinu populace nepřijatelný. Kromě toho má hnutí ANO dlouhodobý problém uspět ve většinovém dvoukolovém systému a třetím faktorem je, že Pavel sbírá podporu napříč populací včetně opozičních voličů.

První dva faktory fungují jako spojené nádoby. Zásadní je, že síla Babiše je v prezidentské volbě také