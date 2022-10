Petr Pavel podle průzkumu předstihl Andreje Babiše. Ten by v druhém kole prohrál s kýmkoli

Petr Pavel by podle prvního relevantního výzkumu mohl vyhrát první kolo prezidentských voleb. Podle Medianu se Pavel v září dostal těsně před Andreje Babiše. Výzkumníci také sledovali hypotetické druhé kolo voleb. Pokud by šéf ANO kandidoval, prohrál by v něm prakticky s kýmkoli.

Pokud by se prezidentské volby konaly v září, do druhého kola by postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš. Tedy za předpokladu, že by Babiš kandidoval. Zjistil to nový volební model agentury Median.

Podpora obou by se nyní prakticky vyrovnala, velmi těsně by se na prvním místě umístil Pavel, v prvním kole by získal 24 procent hlasů. Babiš by zaostal jen o 0,5 procentního bodu. Jde v zásadě o stejnou podporu pro oba, v případě Pavla je to ovšem první volební model, v kterém vede.

Od minulého měření si polepšil o dva procentní body, jeho podpora se dlouhodobě pomalu posunuje vzhůru. Babiš by zůstal na svém, 23,5 procenta hlasů by získal i v srpnu. Z dlouhodobého hlediska je to ale spíš nižší podpora, výzkumníci mu během roku připisovali zisky na úrovni kolem 25 procent.

Median také zjišťoval, jak by si oba proti sobě vedli v hypotetickém druhém kole voleb. V něm by Pavel Babiše porazil vysokým rozdílem