Jak nepodlehnout podvodníkovi, ať už zachraňuje životy v Sýrii, nebo bojuje v Jemenu

Přišla vám žádost o přátelství od amerického lékaře? Píšete si s vojákem na misi? Zamilovali jste se do člověka, kterého jste naživo nikdy neviděli? Potřebuje akutně vaši finanční pomoc? Pokud vám zní jakákoliv z těchto variant povědomě, jste tu správně. Nabízíme několik rad, jak se nenechat chytit do romantického podvodu a nepoctivce odhalit.

„Babičce se ozval americký voják, poslala mu bůhví kolik peněz, nás vnímá jako zrádce, kteří jí brání v komunikaci s ním. Jsme bezradní,“ svěřila se v online skupině věnované romantickým podvodům Lucie.

Babičce je dnes 76 let. Kvůli internetovému milenci se zadlužila, prodala svůj třípokojový byt výrazně pod cenou a přišla o všechny úspory. Především se ale rozkmotřila s rodinou, jež se jí snažila dokázat, že žádný voják, který se za ní chce přistěhovat do Česka, neexistuje. Podle odhadů rodiny žena přišla minimálně o dva miliony korun. „Měla svůj vlastní byt, úspory, teď nemá nic. Musí platit nájem i dluhy,“ popisuje vnučka.

Na cizince, který si říká Gabriel Miller, seniorka narazila díky fanouškovské skupině oblíbené zahraniční kapely na Facebooku. Po prvotním oslovení neznámý muž v konverzaci rychle přešel k intimnostem a následně i ke komplikovanému životnímu příběhu, do kterého chtěl eventuálně vepsat také společnou a bohatou budoucnost se starší Češkou.

Aby se pohádkový scénář naplnil, „stačilo“ zaplatit cenný balíček, který jí voják poslal. Zásilka ani voják ale nikdy nedorazili, žádosti o platby se opakovaly a Luciina babička jim opakovaně vyhověla.

„Předkládali jsme jí různé důkazy, přes Google jsme našli konkrétního člověka, ale i další podvody pod stejnou identitou,“ popisuje Lucie s tím, že ani to nestačilo. „Má pocit, že skutečnost, že Gabriel ještě nepřijel, je naše vina, protože jsme překazili platbu údajně v době, kdy zbývalo zaplatit už jen 1500 eur,“ doplňuje mladá žena.

V situaci Luciiny babičky nebo jí samotné se snadno může ocitnout kdokoliv. Přinášíme proto několik tipů, jak se podobným podvodům zcela vyhnout, popřípadě romantické podvodníky odhalit dřív, než jim vy sami nebo vaši blízcí peníze pošlete.

1. Prostě si nepište

Jak se nejlépe vyhnout tomu, abyste se stali obětí romantického podvodu? Experti, kriminalisté i podvedení se shodují, že úplně nejlepší je, když si s žádným tajemným cizincem nikdy psát nezačnete a nikdy si ho do přátel nepřidáte. Pozor si dávejte na vojáky na zahraničních misích, lékaře ve válečných zónách, zaměstnance ropných plošin, byznysmeny, ale i na bohaté ženy, které vám chtějí ukázat taje investic. Vždy je dobré ptát se proč. Proč píše voják z Jemenu zrovna ženě v městečku na východě Čech, se kterou se navíc nedorozumí?

Podvodníci navíc moc dobře vědí, na koho cílí, díky informacím, které o vás mohou veřejně dohledat, ať už na seznamce, nebo na sociální síti. Terč z vás tak může udělat i fakt, že jste rozvedení nebo ovdovělí. Jako prevence může posloužit mimo jiné uzamčení profilu pouze pro přátele, nebo úprava nastavení tak, aby se o vás dalo vyhledat naprosté minimum. Třeba na Facebooku a v dalších aplikacích společnosti Meta k tomu existuje takzvané centrum soukromí – dostanete se do něj na tři kliknutí a těch pár minut vám i vašim blízkým může ušetřit nervy i peníze.

V tuzemských médiích se v souvislosti s romantickými podvody častěji mluví o ženách. Podvody podobného typu ale cílí i na muže. Podle policie jsou v nejčastějších scénářích oslovováni neznámými zámožnými Asiatkami. Ty po delší době odhalí, že své bohatství vydělaly investicemi do různých aktiv (především akcií), a o své know-how se následně podělí s oběťmi.

Muži po jejich vzoru odesílají platby na investiční účet, a i když na něm peníze přibývají, z platformy už nikdy nejdou vybrat zpět. Obdobně podvodníci lákají také na nákup kryptoměn, nebo uložení vlastních kryptoměn do virtuálních peněženek.

2. Když už konverzace začala

Pokud vám už zámožný cizinec napsal a konverzace začala, chraňte se. Nikdy nesdílejte osobní informace ani údaje, které by mohl zneužít. Neotvírejte neznámé odkazy, které vám pošle, a hlavně nevěřte všemu – nebo spíš ničemu –, co tvrdí.

Na fotce sice stojí lékař v bílém plášti, vy ale jednoduše můžete zjistit, jak se věci ve skutečnosti mají. Pomůže vám zpětné vyhledávání fotografií – pomocí nástroje od společnosti Google či TinEye. Princip je u obou stejný: nahrajete obrázek, u kterého chcete zjistit, zda se už někdy objevil například pod jiným jménem. Jelikož podvodníci využívají stejné ukradené fotky pořád dokola, aplikace může velice rychle odhalit, že se jedná o cizí identitu. Z lékaře v Sýrii se nakonec vyklube turecký doktor z Ankary a z majora v Jemenu zase třeba bývalý republikánský senátor z Massachusetts.

Dalším varovným signálem je naléhání na rychlý přesun pryč ze sociálních sítí či seznamovacích aplikací. Nejčastěji si „tajemní doktoři“ chtějí psát na aplikacích WhatsApp, Google Hangouts, prostřednictvím e-mailu nebo klasických SMS.

Ověřit lze i to, co vám dotyčný píše. Tvrdí, že je voják amerických ozbrojených sil a potřebuje pomoc od civilisty, aby se dostal domů? Podle profesionálů je to hloupost. „O nás je postaráno, cokoliv co potřebujeme, máme. Když tady voják nechce být, nemusí. Nejsme sovětská armáda,“ říká rázně příslušník amerického letectva s českými kořeny Jan Cafourek. Tvrdí vám internetový přítel, že na ně v Jemenu útočí Tálibán? Mrkněte, kde hnutí působí. Zjistíte, že se někdo zeměpisně docela netrefil.

Smysl nicméně často nemusí dávat ani konverzace o úplně obyčejných věcech. Podvodníci si mnohdy píšou s několika lidmi zároveň, používají předpřipravené odpovědi, které mohou vyznívat nesmyslně a obsahovat chyby. Až se vás lékař nebo voják zeptá, jaká je vaše oblíbená barva, zkuste mu odepsat, že je to svíčková se šesti. I reakce může všelicos prozradit. Pokud se vám něco v konverzacích nezdá, ptejte se, nenechte se odbýt. A dávejte si pozor na výmluvy typu „teď nemůžu volat přes videohovor“ nebo „ke svým penězům momentálně nemám přístup“.

Když už komunikace plyne, držte se pokud možno zásady, že nikdy nikomu neposíláte intimní fotografie či videa – jakýkoliv kompromitující materiál může později posloužit k vydírání, a to zejména v momentě, kdy odmítnete poslat požadované peníze. Stejně tak zpozorněte, když vám dotyčný říká, abyste o něm nikomu nevyprávěli, nebo abyste se vyvarovali konverzací s dalšími lékaři či vojáky na misích.

Profily romantických podvodníků jsou často nové a na první pohled vypadají až příliš dokonale. Pokud věříte, že jste na internetu potkali svůj dokonalý protějšek, zamyslete se pro jistotu nad touhle „náhodou“ znovu.

3. Žádost o pomoc

Píšete si už nějakou dobu, poznáte se, vyměníte si fotky a životní příběhy, zpravidla přijde vyznání lásky a nastane také období krize, kdy podvodník začne žádat o finanční nebo jinou pomoc.

Nejlepší je držet se zásady, že neposíláte peníze nikomu, koho jste naživo nepotkali. Videohovory se nepočítají – i během nich podvodníci díky technologiím a často i výmluvám na špatný signál dokážou vystupovat jako vojáci a lékaři, kterým ukradli identitu. Musíte se také obrnit proti emočnímu a časovému nátlaku – váš přítel z mise bude totiž naléhat, prosit, možná i vyhrožovat. I to může být varovný signál, který by vás měl od platby odradit. Právě v tento moment se do celého procesu mohou zapojovat také další osoby – velení na misi, generál z USA, cizincův zraněný syn a další smyšlené postavy, které mají podpořit lživý příběh a tlak na oběť stupňovat.

Nikdy s nikým nesdílejte údaje k vašemu internetového bankovnictví. Přístupy do e-bankingu mohou podvodníci použít jak k samotné krádeži, tak i k „vyprání“ peněz, které útočníci ukradli někomu jinému. Pokud vás banka na podezřelou transakci upozorní nebo vás přímo kontaktuje s tím, že vám poslané peníze vrací právě kvůli podezření na podvod, věnujte tomu pozornost. Jestli i přes varování banky zaplatíte, možným pozdějším žádostem o kompenzace nevyhoví.

Další oblíbenou cestou podvodnému získání hotovosti jsou služby Western Union nebo Moneygram. Platby jejich prostřednictvím jsou ve chvíli výběru peněz „na druhé straně“ nevratné, snižuje se také riziko odhalení podvodníka. Ten se sice při výběru peněz musí prokazovat průkazem totožnosti, i to se jim ale dařilo obcházet například pomocí falešných dokumentů.

Pokud zdravotník či voják tvrdí, že do ciziny vyjel s konkrétní organizací, můžete kontaktovat přímo tu. Údajní lékaři se například často schovávají za humanitární neziskovou organizaci Lékaři bez hranic, pokud si nejste jistí tím, že „váš“ blízký doktor mluví pravdu, můžete kontaktovat přímo je. Nikdy nespoléhejte na kontakt, který vám dá dotyčný sám. Pokud vám přijde e-mail od OSN, zamyslete se, zda opravdu vypadá jako zpráva od mezinárodní organizace. Ověřit, zda organizace opravdu e-mailovou adresu, kterou vám známý dal, využívá, zabere chviličku.

Internetoví milenci se své chatrné příběhy snaží podepřít také zasíláním „oficiálních“ certifikátů nebo notářských dokumentů. O svém bohatství pak oběti přesvědčují například přístupem do bankovního účtu, který překypuje dolary. Tyto stránky, ale i banka jako taková je nicméně falešná, což je možné ověřit vyhledáním jejího jména v internetovém prohlížeči.

Když si nejste čímkoliv jistí, poraďte se – proberte to s kamarády, rodinou, zavolejte na policii, krizovou linku, navštivte facebookovou skupinu Americký voják – romantický podvod, kde má mnoho lidí s podobnými intrikami zkušenosti, hledejte další informace na internetu. Víc hlav víc ví, a to zejména ve chvíli, kdy po vás někdo žádá, abyste mu poslali životní úspory a mnohdy i víc.

4. Peníze jste poslali

Možná jste ale všechny varovné signály pro silné city k sympatickému cizinci, který vám slíbil krásnou společnou budoucnost a skrze zprávy vám zpříjemnil nejeden den, přehlíželi a peníze jste přece jen poslali. Stává se to, nejste sami.

Pokud jste provedli první platbu a nestalo se to, co vám podvodník slíbil, další peníze neposílejte. Žádosti se zpravidla opakují, z různých důvodů první suma nestačí, muž, se kterým si píšete, nebo údajná organizace, pro kterou pracuje, vás ale budou opakovaně přesvědčovat o tom, že je potřeba poslat další peníze – vždy se totiž objeví nový problém, který znovu vyřeší jen bankovní transakce. Na konci bude vidina toho, že vám vše vrátí – ať už v momentě, kdy se mu podaří přiletět si pro vás do Evropy, nebo kdy dorazí cenný balíček, který vám oběma zaručí doživotní blahobyt. Policisté tuto psychologickou hru nazývají „princip utopených peněz“. Oběť sice o některé peníze přišla, k zaslání další částky ji ale motivuje vidina navrácení celé sumy a strach, že jinak přece jistě přijde o všechno.

Přiznat si, že jste se stali obětí romantického podvodu, může být velmi zdlouhavý a bolavý proces. Pocity viny a studu jsou zcela přirozené, podobná zkušenost je navíc extrémně izolující – možná máte pocit, že jste blázen, že jste pitomec, že se to mohlo stát jen vám. Opak je ale pravdou – rozhodně v tom nejste sami. Sdílet vaši zkušenost může být velmi složité, může vám to ale také pomoct zpracovat, co se stalo, a pochopit, že nejste jedinou osobou na světě, která něco podobného prožívá.

Komunikaci s podvodníkem co nejdřív ukončete. Možná máte tendenci všechny stopy vymazat, pročistit chat a zapomenout. Pokud se ale kdy rozhodnete jít na policii, jakýkoliv kousek informace se pro vyšetřování může hodit. Dotyčného také nahlaste na sociální síti nebo v aplikaci, kde vás oslovil. Prostřednictvím speciálních skupin můžete varovat ostatní uživatele. Pokud jste s cizincem sdíleli své bankovní údaje, poraďte se s vaší bankou o dalším postupu.

Jak už bylo řečeno několikrát, jedna věc je, jakou paseku udělá romantický podvod v peněžence, druhá pak, co vám provede na duši. S faktem, že jste se obětí stali, i s tím, co vám tato zkušenost v životě způsobila, je těžké se svěřit i vyrovnat. Pomoct může mimo oporu blízkých také například individuální psychoterapie. Někteří podvedení si dají do budoucna velký pozor, určité množství lidí se ale obětí stává opakovaně. I proto může být terapie dobrou cestou, jak pochopit, proč se tak stalo, a předejít něčemu podobnému do budoucna.

S přispěním Karolíny Klinkové.

Zdroje pro oběti a blízké Policie ČR: policisty lze kontaktovat na lince 158 nebo na konkrétní policejní stanici.

Linka první psychické pomoci: profesionálové jsou nonstop k zastižení na čísle 116 123.

Bílý kruh bezpečí: linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí je dostupná na čísle 116 006.

Americký voják – romantický podvod: skupina na Facebooku, kde se lidé se zkušenostmi s podvodníky dělí o své postřehy, falešné identity i zneužité fotografie, na které narazili. Skupina má v současnosti přes 700 členů.

Lékaři bez hranic: v případě dotazů je možné obrátit se na českou pobočku Lékařů bez hranic na e-mailu dary@lekari-bez-hranic.cz. Před podvody varují také v článku na svém webu.

E-Bezpečí: projekt Palackého univerzity v Olomouci zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Informace najdete na webu e-bezpeci.cz.

Europol: organizace se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti, varuje mimo jiné před romantickými podvody a jejich tradičními znaky.

