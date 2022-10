Vývoj bojů (230. den): Armádní manévry v Bělorusku. Podaří se Putinovi udělat z Lukašenka nového Jozefa Tisa?

Jaké jsou možnosti běloruské armády, v jakém stavu se nachází a lze odhadnout, jestli zaútočí?

Co by Lukašenka čekalo, kdyby zaútočil?

Nepotvrzují se zprávy o úspěšném ruském protiútoku u Lymanu.

Důkaz Kremlu o útoku na most nesedí. Je to ještě horší, je směšný.

Íránské drony podle britské rozvědky Rusy nezachrání.

Videa dne – budování ruské obranné linie; Solovjov v roce 2008 tvrdil, že válka na Ukrajině by byla zločinem; Ukrajinka přežila zničení vlastního bytu.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 11. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Putin chce, aby Lukašenko bojoval. Bělorusko je od samého začátku války jejím přímým aktérem. Z jeho území Rusové zaútočili na Kyjev, na jeho území mají základny a sklady, létají odtud bojová letadla i balistické rakety. Neexistuje racionální důvod, proč Lukašenkův režim neoznačit za agresora.

Bělorusko se chová podobně jako Slovensko v roce 1939, když poskytlo Hitlerovi území jako základnu pro útok proti Polsku. S tím rozdílem, že režim Jozefa Tisa se také přímo zapojil do bojů.

Vladimir Putin určitě chce udělat z Alexandra Lukašenka novodobého Jozefa Tisa, který jako jeho předchůdce nejenže poskytne na jeho agresi svá území, ale také se k ní aktivně přidá. Od začátku invaze se spekuluje, zda se mu to povede. Běloruský diktátor do války zjevně nechce jít, ale je pod velkým tlakem. Jeho ekonomické i politické přežití je totiž závislé právě na Putinovi.

V uplynulých dnech zároveň přišlo z Minsku několik znepokojivých signálů. V pondělí Lukašenko prohlásil očividný nesmysl, že Ukrajina se připravuje na útok proti Bělorusku, a zároveň oznámil vznik smíšených bělorusko-ruských vojenských jednotek.

Zvenku to vypadá jako hledání záminky k vojenskému zásahu a přípravu na něj i přes úterní ubezpečení běloruského ministra obrany Viktora Chrenina, že společné jednotky budou mít výhradně „obranné úkoly“. Ukrajina ale určitě na Bělorusko nechce zaútočit, má co dělat s Ruskem na vlastním území. Kdyby Rusové plánovali operaci pod falešnou vlajkou, jejímž terčem by bylo běloruské území a údajným pachatelem Ukrajinci (což by vedlo k zapojení Lukašenka do bojů), tak by to vypadalo nějak tak.

Jaké jsou možnosti běloruské armády, v jakém stavu se nachází a dá se odhadnout, jestli zaútočí? Možnosti Lukašenkovy armády podrobně sleduje vojenský analytik Konrad Muzyka. V roce 2021 zveřejnil podrobnou analýzu o jejím stavu a v těchto dnech komentuje aktuální vývoj. Jeho závěry jsou následující:

Běloruské ozbrojené síly jsou momentálně na 50 až 60 procentech požadovaného stavu v mírovém čase. Aby se jednotky naplnily na tabulkové počty, musela by proběhnout mobilizace 20 tisíc mužů.

Běloruská armáda je nejen relativně malá, ale také špatně vycvičená. Podle Muzyky dokonce nemá ani velitelství pozemních sil, neuskutečňuje cvičení nad úroveň praporu a i praporová jsou velmi vzácná. Většinou se cvičí na úrovni čet (cca 30 lidí) a rot (cca sto lidí). Větší uskupení se cvičí jen na cvičeních Západ organizovaných s ruskou armádou.

Ukrajinská armáda předpokládá, že na hranicích mají Bělorusové momentálně sedm praporů, ale Muzyka si myslí, že jde spíše o jednotky v síle rot, tedy celkem ani ne tisíc vojáků.

Jenže Bělorusové se od dubna připravují nejintenzivněji od skončení studené války, „jako kdyby se chystali do války“, píše Muzyka. Jde nejen o cvičení jednotek, ale také o