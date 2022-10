Být člověkem, nejspíš by už dávno byla na zaslouženém odpočinku. Přece jen, ve svém věku by na něj měla nárok; vždyť už před více než rokem slavila své sté narozeniny.

Rudý tanec začíná: Co potřebujete vědět o 20. sjezdu Komunistické strany Číny, události (nejméně) pětiletí

Jenže člověkem není a na důchod rozhodně nepomýšlí. Právě naopak. Po loňských superkulatinách, k nimž si nadělila patřičně pompézní oslavy, zažívá právě dnes další zásadní jubileum. Natolik zásadní, že ho směle můžeme prohlásit za zlom – v jejím vlastním životě, ale také v životě celé země, které vládne, a nejen to. Tohle je zlom, jenž se propíše napříč celým světem.

Co vám jako první přijde na mysl, když se řekne Komunistická strana Číny? Svého času žil člověk, který dělal vše pro to, aby tím něčím bylo jeho jméno. „My komunisté jsme jako sémě a lid je jako půda,“ stojí mezi vybranými Mao Ce-tungovými citáty ve smutně pověstné Rudé knížce. „Kamkoli se dostaneme, musíme srůstat s lidem, musíme mezi lidem zapustit kořeny, mezi lidem rozkvést.“

Rudá knížka tvrdí, že to Mao řekl v říjnu 1945 v jihozápadním Čchung-čchingu. Dnes je také říjen, ale o 77 let později a místem děje je namísto Čchung-čchingu nynější hlavní město Peking. Tím dějem je „kulatý“ 20. sjezd Komunistické strany Číny. Přelomová událost, která formálně posvětí předem rozhodnutý rozvrat pravidel, jimiž se Čínská lidová republika posledních čtyřicet let řídila.

Mao mluvil o semenech a lidu. V Pekingu žijící historik a spisovatel Jeremiah Jenne, velký znalec Číny, teď nabízí podobnou, ovšem nesrovnatelně přiléhavější a pravdivější