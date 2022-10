Kateřina Šedá: Umění nepatří elitám. Tvořit může každý

Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, zaběhnuté formy umění od ní ale čekat nemůžeme. Kateřina Šedá, která posbírala řadu ocenění od Ceny Jindřicha Chalupeckého přes Magnesii Literu až po Contemporary Art Society Award, přesunula českou vesnici do Londýna a Londýn do ní, přiměla svoji rodinu k hodnocení akademických prací, založila v malé české obci nový svátek. Středobodem jejího umění je často lenošení, zážitek nebo teď třeba zlozvyk. Právě ty nyní sbírá do velké Sbírky zlozvyků. Ve Studiu N si povídáme se sociální architektkou a umělkyní Kateřinou Šedou.