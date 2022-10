Bohyně duhy na své první misi. Kudy vedla cesta raket systému IRIS-T na Ukrajinu a co umí

Rusko v pondělním raketovém útoku – nejsilnějším v historii Ukrajiny, nebo přinejmenším od únorového začátku invaze, což není úplně podstatné – použilo 84 řízených střel a 24 sebevražedných dronů. Ukrajinci hlásili zničení 56 cílů, tedy přibližně poloviční úspěšnost. Zbylé rakety a drony kromě zabíjení civilistů dokázaly dočasně vyřadit nemalou část energetické sítě, což je před zimou varovné.

Napříště by už Ukrajina měla být proti vzdušným úderům chráněná o něco lépe: ve středu dostala první německý pozemní raketový komplet IRIS-T.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022