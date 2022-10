Jsem Rus. A už mě to nebaví

To, co se nyní děje na Ukrajině… To, co se v této zemi právě teď děje, je bolestivé. Domnívám se, že každý rozumný člověk dnes chápe, že ruská agrese je bojem zla proti dobru. Je to útok zla na dobro. Je to likvidace celé země a národa. Je to genocida!

Na sociálních sítích se setkávám s nejrůznějšími debatami. Například o ruské kultuře. V trombonech a saxofonech hudebníků zafuněl ruský vzduch. Už to zapisují do notových osnov. Již se to tiskne na plakáty: „Nesahejte na ruskou kulturu!“ Jak se říká, válka je válka, ale ruská kultura je prý něco jiného. A není třeba směšovat Dostojevského se skřety.

Víte co? Ruská kultura světu nic nedala. Nic. Přes noc se odhalila její prázdnota.

Od ruské kultury se lidé