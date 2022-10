Podvodníci mu kradou fotky: „Ženy často nevěří, že já to nejsem“

Jak jsi mi to mohl udělat? Tato otázka stojí v jedné z mnoha zklamaných zpráv, které Honzovi Cafourkovi pravidelně chodí od žen z celého světa. Píšou mu, jak spolu plánovali budoucnost, sdíleli životní příběhy i intimní fotky, některé ženy mu dokonce poslaly peníze, on se však nikdy neukázal. Voják amerického letectva pro ně má vždy stejnou odpověď: Netuším, kdo jste. Cafourkovy fotky totiž už několik let zneužívají šejdíři k takzvaným romantickým podvodům. Sotva náš rozhovor skončí, Američan původem z Česka ve zprávě dodává: „Právě napsala další. Každý týden je to aspoň jedna.“