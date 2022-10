„Musí si vybrat.“ Stropnický na Hrad jako velvyslanec může kandidovat, o místo by však přesto nejspíš přišel

Velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický by podle ministerstva zahraničí mohl kandidovat na prezidenta – zákon mu to totiž umožňuje. Přesto je podle vysoce postavených zdrojů Deníku N z resortu nepravděpodobné, že by souběžně s kandidaturou diplomatický post zastával.