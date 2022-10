Pražský koaliční rébus stále čeká na své rozluštění. Koalice Spolu má v rukou několik řešení; zatím neví, pro které se rozhodnout. Rozhodnutí naopak padlo v kauze žaloby kardinála Dominika Duky proti brněnským divadlům. A to definitivní.

Pointa N: Koalice Spolu v Praze přemýšlí, do kterého kyselého jablka nakonec kousne

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Moláček.

Kdo povládne Praze?

Budoucí pražská koalice se zatím nerýsuje. Lépe řečeno, rýsuje se jich hned několik. Situace se zamotala natolik, že se ji dnes pokoušejí rozmotat hned dva podcasty Deníku N.

Je totiž na co se ptát a co analyzovat. Vítěz voleb, koalice Spolu, má sice několik možností, jak se dobrat k magistrátní většině, přesto však není jeho situace „nadmíru výtečná“, jak by ji možná popsal někdejší primátor Igor Němec.

Každá z možností je totiž spojená s nepříjemnými kompromisy. Ve Studiu N to Filip Titlbach rozebírá s Prokopem Vodrážkou, který pražskou politiku sleduje a popisuje.

Premiér Petr Fiala by si přál, aby v hlavním městě vládla mladší sestřička jeho vládní pětikoalice. Jenže to komplikuje několik ale. Zaprvé – vztahy mezi ODS a Piráty jsou v Praze, eufemisticky řečeno, ještě méně vřelé