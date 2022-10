Studio N: Praha hledá primátora, popisujeme pozadí vyjednávání

Po dvou týdnech vyjednávání se rýsují dvě varianty, jak by mohlo vypadat nové vedení hlavního města. Vedle jednání s Piráty se zástupci vítězné koalice Spolu sešli i s hnutím ANO. Schůzky ale zatím ukázaly, že stabilní koalice se bude sestavovat těžko. Proč to tak je? A co se děje na pozadí těchto jednání? Filip Titlbach se ptá redaktora Prokopa Vodrážky, který v redakci Deníku N sleduje pražskou politiku.