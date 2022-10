Hledaly lásku tam, kde není. Milenci z internetu je připravili o iluze i peníze

Když si Šarlota začala poprvé psát s americkým lékařem na misi na Blízkém východě, vztah nehledala. Jednoho dne jí ale na Facebooku poslal žádost o přátelství pohledný cizinec a ona ji přijala. „Nikdy jsem nechtěla být nevěrná, můj manžel byl vždy mým jediným mužem. Pět let si mě ale prakticky nevšímal, takže i proto to takhle dopadlo,“ popisuje čtyřicátnice Šarlota, jak jí jedna zprvu nevinná online konverzace obrátila život naruby.

V muži, který působil jako lékař na misi ve válkou zmítaném Jemenu – nebo to minimálně tvrdil –, našla ideální partii. I na dálku jí dokázal dát to, co jí ve vlastním manželství roky chybělo: pozornost a představu radostné budoucnosti.

„Mé vystřízlivění bylo kruté a bolestivé. Došlo mi, že člověk z fotek, do kterého jsem se zamilovala, není reálná osoba. Že vše, co mi psal, byla lež a svoje peníze už nikdy neuvidím,“ pokračuje. S lítostí v hlase přiznává, že aby se dostala ke stále větším částkám pro domnělého doktora, dopouštěla se příšerných věcí.

Tento článek je prvním ze série textů popisujících takzvané online romantické podvody, jejichž oběťmi se stávají lidé z celého světa, včetně České republiky. První text popisuje základní principy podvodu a přibližuje příběhy jeho obětí. Druhý článek popisuje, jak jsme si po dobu jednoho měsíce psali s online romantickým podvodníkem, a pomáhá přiblížit jeho strategie. Ve třetím textu nabízíme tipy, jak se obdobným podvodům vyhnout a podvodníky odhalit. Sérii doplňuje také rozhovor s vojákem amerického letectva Honzou Cafourkem, za kterého se podvodníci již několik let snaží při konverzaci s oběťmi vydávat.

„Byla jsem jako blázen,“ popisuje žena ze Slovenska, která v domnění, že pomáhá blízkému příteli a zdravotníkovi v nouzi, v průběhu několika měsíců zaplatila