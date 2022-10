Unikátní galerijní zóna představí velkoformátovou projekci digitálního umělce Refika Anadola (CAMP), hyperrealistické dílo Ondřeje Zunky (Kunsthalle Praha), dynamickou hru laserových paprsků od japonského umělce Shohei Fujimota (kostel u Salvátora), divadelní performance od Laterny magiky (Kateřinská zahrada), instalaci mladého pražského kolektivu Tabula Rasa (Vzlet) a pohyblivou světelnou instalaci francouzského studia Collectif Scale (Heroldovy sady). Signal Festival se koná od 13. do 16. 10. 2022.

Signal Festival slaví 10 let. Nabídne největší galerijní zónu ve své historii

Umělá inteligence a pražská data

Největší zahraniční hvězda festivalu, digitální umělec Refik Anadol, představí své unikátní dílo v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Umělec a průkopník v oblasti umělé inteligence vychází z městských dat Prahy, která poskytl Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Refik Anadol patří v současnosti k nejvyhledávanějším světovým digitálním umělcům. Zaměřuje se na projekty, které propojují lidské a strojové vnímání, složitá data převádí v poetické světelné instalace. Projekce bude k vidění až do 6. listopadu. Zahraniční program Signal Festivalu 2022 vzniká díky podpoře Nadace PPF.

Ponořit se do hlubin fotosyntézy

Bez světla není život. Instalaci PHOTOSYSTEM II digitálního umělce Ondřeje Zunky, který patří mezi nejúspěšnější české umělce na NFT scéně, tvoří série velkoformátových projekcí představující fenomén fotosyntézy v takzvaném biodesignu.

Součástí interaktivní instalace, která reaguje na pohyb návštěvníků, bude také výstava INVISIBLE FORCES o digitálním umění mladé generace českých umělkyň a umělců – Filipa Hodase, Martina Houry, Johany Kroft, Jany Stýblové, Jakuba Špačka. Výstava bude k vidění v experimentálním prostoru Kunsthalle Praha s názvem Aw! Lab do 21. listopadu 2022.

Kostel protnutý lasery

Shohei Fujimoto je japonský intermediální umělec, který zkoumá hranice biologických možností v kontaktu s velkými daty a hranicemi percepce. Pohybuje se na pomezí světelného designu a galerijního vystavování. Vystavoval mimo jiné v newyorském ARTECHOUSE, vídeňském Q21 MuseumsQuartier, na přehlídce Expo 2015 v Miláně nebo montréalském festivalu elektronické hudby a digitálního umění Mutek. Signal Festival představí v kostele u Salvátora jeho dílo intangible #form tvořené obrovským množstvím laserových paprsků.

Signal Festival spolupracuje s Národním divadlem

Ve spolupráci s multimediálním a multižánrovým souborem Národního divadla Laterna magika uvede Signal Festival inscenaci spojující videomapping a tanec. Režie představení LUNAtic se ujala choreografka a performerka Miřenka Čechová, která se nechala inspirovat tvorbou francouzské surrealistické básnířky Joyce Mansourové a české surrealistické básnířky Jany (Honzy) Krejcarové. Inscenace se odehraje v prostorách Kateřinské zahrady, která je součástí Všeobecné fakultní nemocnice.

Světelné vrtule v Heroldových sadech

Collectif Scale je desetičlenný francouzský umělecký kolektiv. Průkopníci v oblasti technologického umění kreativně balancují mezi hudbou a vizuálním, světelným a architektonickým designem, současným uměním, přírodou, budoucností, člověkem a světem strojů. Pro Signal Festival vytvořili kinetickou světelnou instalaci složenou z několika rotujících vrtulí, které vytváří ladnou choreografii.

Spojení starých a nových objektů

Vršovická kulturní křižovatka Vzlet nabídne instalaci mladého pražského kolektivu TABULA RASA a Jonáše Garaje. Jejich TEEPEE je soustavou vzájemně propojených objektů, a to starých a vyřazených reflektorů, projekčních jednotek, otáčivých mechanismů a čoček, které na sebe reagují a komunikují spolu. Dohromady skládají abstraktní kompozice objektů, světel, projekcí, tvarů, zvuků, atmosfér a nálad, které diváka vtahují do magického časoprostoru analogové imaginace.

Většina programu Signal Festivalu je zdarma. Zmíněných šest instalací najdou návštěvníci v rámci největší galerijní zóny, jakou kdy festival připravil. Vstupenku Signal Plus, se kterou lze tato díla navštěvovat opakovaně, je nyní možné pořídit za 290 Kč. Na místě bude k dostání za 340 Kč. Vstupenku pro celou rodinu, která zahrnuje 2 dospělé a až 3 děti, si nyní mohou pořídit rodiny za 800 Kč, na místě pak za 950 Kč. Vůbec poprvé lze zakoupit také vstupenku Signal VIP, se kterou mohou návštěvníci vyrazit do galerijní zóny už hodinu před oficiálním zahájením programu (18:00–19:00) a vyhnout se veškerým frontám. Signal VIP lze pořídit až do 12. 10. za 1690 Kč, na místě pak za 1990 Kč. Více informací naleznete na www.signalfestival.com/vstupenky.