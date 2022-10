ANO v Praze jako plán B? To říkáte vy, ještě tu je Praha sobě, prohlásil Benda v Aréně N

Předseda pražské buňky a poslaneckého klubu ODS Marek Benda odmítl, že by případný krach jednání s Piráty o pražské koalici automaticky znamenal vládnutí Spolu s ANO. Podle něj jsou „kompetentní lidé“ také v hnutí Praha sobě, proti kterému se přitom ODS tvrdě vymezovala. Benda v podcastu Aréna N také hájil plán sjednotit parkovací zóny v hlavním městě do jedné celoměstské. A potvrdil, že jeho favoritem na post zástupce ombudsmana je konzervativní katolický právník a odpůrce potratů a stejnopohlavních sňatků Jakub Kříž.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Možné varianty budoucí pražské koalice.

Plán na zavedení jednotné parkovací zóny, kterou v hlavním městě chtějí Spolu a ANO.

Neúspěch hledání prezidentského kandidáta Spolu.

Konzervativního právníka Jakuba Kříže, který je Bendovým favoritem na post zástupce ombudsmana.

Pohled zvenčí příliš nenaznačuje, kdo s vámi nakonec v Praze povládne. Jak to vidíte vy zevnitř?

Před volbami jsem jasně říkal, že bych si přál vládnutí na půdorysu vládní koalice. My jsme kandidovali většinově z opozice a měl jsem pocit, že v Praze není jasnější terč než právě koalice Spolu. Na jednu stranu se proti nám vymezovalo ANO, Patrik Nacher všechno oblepil sloganem „Spolu vám lže“. A do toho stávající představitelé magistrátní koalice, ať už to byli Piráti, nebo Čižinského Praha sobě, brutálně útočili na Slávka Svobodu. Mně malinko přijde, že někteří z toho absolutně neumí slevit, že si Piráti, a možná speciálně (Zdeněk) Hřib vůbec neuvědomují, že ty volby prohráli.

Zaznamenal jsem vaše podivení nad tím, že Piráti říkají totéž po volbách jako před volbami; to se týká podmínky, že neusednou v radě, kde by byl někdo trestně stíhaný. Ale co je na tom divného, že politik říká to samé před volbami a po volbách?

Pak je přece naprosto férové, aby řekli, že odcházejí do opozice.

Oni třeba čekají, že se jim podaří vás přesvědčit.

Vsadili všechno na to, že stávající koalice udělá většinu, vymezili se proti první i druhé straně na pásce takovým způsobem, že s nimi nejsou schopni vládnout. Pak bych ale pokládal za férové, kdyby se pirátský klub sešel a řekl: „Odcházíme do opozice.“ Ale pořád vyjednávat a mít pocit, že podmínky, které si stanovili jako třetí na pásce, budou platit pro všechny? Že můžou říkat Slávkovi Svobodovi, který dostal o dvacet tisíc hlasů víc než kterýkoliv z Pirátů, nebo Honzovi Wolfovi: „Vy tam sedět smíte a vy tam sedět nesmíte?“

V takovém případě by přicházela v úvahu koalice s hnutím ANO. Je to reálná varianta?

Ještě stále tak daleko nejsme. Pořád tady existují minimálně dva subjekty, se kterými by se v případě, že by pokračovala pozitivní jednání se STAN, dala vytvořit většina. Hnutí Praha sobě a ANO.

Koalice Spolu s Prahou sobě je také reálná?

Minimálně STAN ji při jednáních výrazně zmiňoval, speciálně ústy Petra Hlaváčka, že s Prahou sobě má dobré zkušenosti. My, pravda, horší, ale pokoušíme se najít nějaký průřez, který bude dál Prahu posouvat.

Který z těch formátů byste vy osobně upřednostňoval? S ANO byste měli většinu i bez STAN.

To bychom měli, ale že bych pokládal za rozumné vládnout ve většině třicet tři hlasů (v pražském zastupitelstvu jde o většinu jednoho hlasu, pozn. red.), to nepokládám. Teď fakt nechci předesílat, jak to dopadne. Nejprve se musíme rozhodnout, jak dál s Piráty.

Váš pohled na spolupráci s ANO se v čase dost vyvíjel. Bohuslav Svoboda po volbách označil možnost, že byste dospěli ke shodě, za nulovou. Minulý týden po jednání s ANO prohlásil, že se strany shodly na většině programových bodů. Proč se posouváte ode zdi ke zdi?

Prostě víme, že je třeba nějakou většinu vytvořit. My si tady nemůžeme