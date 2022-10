Proč chránit banky během krize? Odpověď přinesli noví držitelé Nobelovy ceny za ekonomii

Trojice amerických ekonomů se výzkumu finančního trhu věnuje dlouhodobě. Klíčové studie, které změnily odborný pohled na postavení bank, publikovali už před zhruba čtyřiceti lety.

„Práce, za kterou byli oceněni, nám zásadně pomohla porozumět bankám, bankovní regulaci, bankovním krizím a tomu, jak zvládat finanční krize,“ zdůvodnil svou volbu výbor pro udělování Nobelovy ceny při Královské švédské akademii věd.

Z trojice oceněných ekonomů je širší veřejnosti znám hlavně Ben Bernanke. Ten byl v letech 2006 až 2014 šéfem Federálního rezervního systému (známého pod zkratkou Fed), který je v USA obdobou centrální banky.

Nobelovu cenu získal za svoji práci z roku 1983, ve které se zabývá velkou hospodářskou krizí z 30. let. V článku „Non-monetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression“ ukázal, že hlavní příčinou deprese bylo