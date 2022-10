Skotské referendum o nezávislosti už má možný termín. Podle průzkumů je země rozpolcená

U londýnského Nejvyššího soudu se druhým a posledním dnem koná slyšení ve věci skotského referenda o nezávislosti na Spojeném království. V případě úspěchu edinburské separatistické snahy by se tak hlasování o odtržení od Británie mohlo odehrát i bez souhlasu vlády v Downing Street. Skotská premiérka by chtěla druhé referendum uspořádat už za rok. A průzkumy naznačují, že dnes by byl výsledek velmi těsný. Jaké jsou tedy skotské šance na úspěch?