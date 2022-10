Ještě v létě to vypadalo na republikánskou vlnu v listopadových volbách do amerického Kongresu. Pak přišlo jedno rozhodnutí soudu a všechno je na politické scéně v USA jinak, říká ředitel výzkumé agentury a viceprezident Quinnipiacké univerzity Douglas Schwartz.

Tyhle volby jsou tak napínavé! Ani my netušíme, kdo vyhraje, říká mistr amerických průzkumů

O čem se v rozhovoru bavíme Kdo vyhraje kongresové volby v USA

Kde se odehrají nejnapínavější souboje

Jak do voleb zasáhne faktor Trump

Nakolik ve volbách rozhodují předvolební skandály

Jak moc Američany zajímá válka Ruska na Ukrajině

Každé kongresové volby jsou v něčem výjimečné. V těch minulých se rozhodovalo o moci Donalda Trumpa. O co jde v těchto?

Každé kongresové volby jsou zároveň referendem o stávajícím prezidentovi. Tyhle jsou výjimečné v tom, že jsou zároveň i referendem o tom předchozím. To tu v minulosti nebylo.

Víte, kdo vyhraje?

Kdybych to měl posuzovat podle oblíbenosti současného prezidenta, tak by to spíše ukazovalo na republikány.

Joe Biden je stále nepopulární, ale v posledních měsících si výrazně polepšil. Teď je jeho obliba na zhruba 42 procentech, což je tedy pořád dost nízké číslo. Je víc neoblíbený než oblíbený, což nevěstí pro prezidentovu stranu v polovině volebního období nic dobrého.

Takže tyto volby ukážou, jestli se budou odehrávat podle historických vzorců, nebo vytvoří nový precedens.

Podle vzorců by měl vyhrát kdo?

Republikáni, protože typické je, že Kongres ovládne strana, která prohrála prezidentské křeslo.

Biden nastupoval jako oblíbený prezident, měl při nástupu asi 52procentní popularitu. Co se stalo?

První velký propad jeho popularity nastal