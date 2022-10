Postřehy z napadeného Kyjeva: Ukrajinci už jsou jiní než 24. února, útoky vyvolávají jen hněv a odhodlání

„Dnes ráno mě vzbudily výbuchy raket.“ Touto větou v posledním třičtvrtěroce na Ukrajině už nikoho neohromíš. Jenže dnes ráno se začal otřásat i náš panelák v Kyjevě. Tak jsem raději běžel do do koupelny. V pondělí 10. října se Ukrajina opět stala terčem masivního ostřelování. Rakety mířily jak na hlavní město, tak i na krajská centra po celé zemi. Skoro jako 24. února. Nálada je ale dnes v hlavním městě úplně jiná než tehdy.

Na sociálních sítích se od rána rychle šířily zprávy o útocích ruských raket: Dnipro, Lvov, Kyjev, Záporoží, Chmelnyckyj… Masivní exploze v Dnipru a řízená střela v centru Kyjeva, na křižovatce Volodymyrské ulice a třídy Tarase Ševčenka, hned u hlavní budovy místní univerzity. Víc „v centru“ to asi ani být nemůže – je to stejné, jako by v Praze spadla raketa