Bývalé Branické divadlo, divadlo BRAVO! láká diváky na dosud beznadějně vyprodaný akrobatický muzikál Nebesa v podobě upravené pro tradiční divadelní jeviště

Pestrá novocirkusová partička Losers Cirque Company má za sebou nabité léto. Její akrobaté reprezentovali Českou republiku na prestižním edinburském Festivalu Fringe a podstatnou část letních měsíců bavili diváky v gotických zahradách Anežského kláštera, kde si zřídili letní scénu ve spolupráci s Národní galerií Praha. Hlavním trhákem celé akce se stala jejich novinka, původní akrobatický muzikál s názvem NEBESA s hvězdným obsazením, který nyní pro velký úspěch přetvořili pro vnitřní jeviště a zařadili ho do pravidelného programu Divadla BRAVO!.

NEBESA vznikla symbiózou tří subjektů: již zmíněných Lůzrů, souboru současného tance 420PEOPLE a gospelového sboru Maranatha Gospel Choir. Ústřední melodie muzikálu tvoří gospelové písně amerického skladatele a zpěváka BrianPierre Fentresse, který byl osobně přítomen i na premiéře. Choreografii vytvořil Václav Kuneš ze 420PEOPLE, režie se ujal Petr Horníček z Losers Cirque Company a dramaturgie Matěj Randár.

Inscenace byla pro diváky zábavná i proto, že se jednotliví performeři představili ve zcela neočekávaných rolích – akrobaté si vyzkoušeli zpěv, pěvci tanec a tanečníci si osvojili některé akrobatické triky. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byl fakt, že se role jedné z hlavních postav nazvané šéf Nebeského korporátu zhostil všemi milovaný Jiří Korn s vynikajícím Petrem Jeništou v alternaci.

NEBESA vyprávějí příběh strážného anděla, který své ušlechtilé poslání odmítá vnímat pouze jako každodenní nudnou rutinu. Poté, co se zamiluje do „obyčejného smrtelníka”, se rozhodne vzepřít pravidlům nebeského korporátu a rozpoutá řadu událostí, které obrátí dění na nebi i na zemi vzhůru nohama.

“Dát dohromady akrobatický muzikál bylo již několik let mým tajným přáním a díky úžasným kolegům jsem si ho splnil. To, že každá repríza v Anežském klášteře byla vyprodaná, se v dnešní situaci dá považovat za malý zázrak. Plno lidí se na mě obrátilo s dotazem, kde mohou představení vidět a zda přidáme další reprízy. Takže jsme projekt, který byl původně určený pouze pro open air, pro velký zájem přepracovali pro klasické divadelní jeviště. Bál jsem se, zda to bude fungovat, ale z výsledku jsem nadšený,” Petr Horníček, principál Losers Cirque Company.

Vstupenky na akrobatický muzikál NEBESA s Jiřím Kornem a Petrem Jeništou v alternaci jsou již nyní v prodeji prostřednictvím systému GoOut.