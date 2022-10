Prezidentská kampaň „betonového krále“ Tomáše Březiny je příběhem sálajícího sebevědomí kontrastujícího s výsledky průzkumů veřejného mínění. Se svou image seriózního lidového miliardáře přichází s ráznými recepty, jak pomoci Česku. Jako důvody, proč by jej lidé měli volit za prezidenta, zmiňuje nezávislost a osobní vlastnosti, díky nimž úspěšně vybudoval velkou stavební firmu. Březina rozhovor pro Deník N odmítl, místo něj přinášíme analýzu jeho kampaně.

Kandidát, jakého volič neviděl. Březina nedělá mítinky, tají, za co platí, a věří, že je v průzkumech čtvrtý

„Děláte z pana Březiny kašpara.“ Když do redakce Deníku N v srpnu dorazila věta od Jaroslava Navrátila, šéfa kampaně Tomáše Březiny, bylo zřejmé, že představit tohoto prezidentského uchazeče a zakladatele stavebního impéria Best rozhovorem, jak jsme původně zamýšleli, možné nebude.

Navrátil reagoval na názorový text, v němž jsme po Březinově interview pro Seznam Zprávy (kde urážel moderátorku) napsali větu, že svádí souboj o nejbizarnějšího kandidáta. (Mimo jiné i s vědomím Březinových slov, že nevýhodou zaměstnávání žen je nutnost kočírovat ženské války a ženy mají tendenci často rodit.)

Podruhé Březinův tým rozhovor přislíbil, ale dva dny před konáním jej odřekl s tím, že se kandidát hodlá soustředit na kampaň a cestuje. Když jsme se zeptali kde, abychom mohli jeho kampaň do nejvyššího veřejného úřadu v zemi sledovat jako u ostatních kandidátů, reagoval Navrátil replikou o kašparovi. Videa z kampaně Březinův Facebook neobsahuje.

Neuspěli jsme ani po připomenutí po měsíci od příslibu, že Březina interview poskytne. „Bude to rozhovor typu – otevřu e-mail, CTRL+C, CTRL+V a tomu Navrátilovi to vytmavím, nebo to bude opravdu rozhovor takový, jak má nezávislá žurnalistika, která tady tak moc chybí, vypadat? Tedy i bez porušování ochrany osobních údajů,“ odepsal šéf kampaně Navrátil.

Po vysvětlení, že máme zájem o rozhovor s Tomášem Březinou, nikoliv s Navrátilem, přestal šéf kampaně redakci Deníku N odpovídat. Březinovu kampaň jsme tak zmapovali z veřejných zdrojů.

68 dní cesty na podpisovou metu

Třináctého dubna 2022 uspořádal Tomáš Březina tiskovou konferenci, na níž – rok po prodeji své úspěšné betonářské firmy Best – oznámil kandidaturu na Hrad.

Dal několik rozhovorů zavedeným médiím (Hospodářské noviny, Seznam Zprávy…), objel několik poboček své bývalé firmy a 20. června oznámil dosažení 50 tisíc podpisů. Nyní už mluví o 80 tisících.

Vyvolal tím otázku, jestli říká pravdu, a pokud ano, jak se mu to podařilo: znamenalo by to totiž, že sbírá podpisy bez jakékoliv viditelné kampaně mnohem rychleji než kdokoliv jiný v těchto i v minulých volbách, včetně mediálně známých tváří.

Když se Deník N obrátil na Březinův tým s dotazem, jak