Film Athena ukazuje chaos a destrukci v obrazech jak z luxusního katalogu

V ceněném filmu Athena francouzský režisér Romain Gavras provádí na pařížském sídlišti kousky, které si (v mnohem menším měřítku) vyzkoušel v Praze. Před víc než deseti lety v českém hlavním mstě natáčel klip ke skladbě Kanyeho Westa a Jay-Z No Church in the Wild. Jeho svědky byly klasicizující sochy na pražských domech, představující kontrast k tomu, co se odehrává pod nimi.

Gavrasův klip ale nebyl slzavý obraz toho, jak jsou lidé jeden na druhého nesmyslně zlí. V mezích možností klipové produkce se snažil ukázat adrenalinový spektákl, děsivou velkolepost. Násilí, lidé utržení ze řetězu, jsou tu zobrazeni také jako fascinující živel, obraz rodícího se nového světa.

Tragédie z předměstí

Tohle všechno by se dalo říct i o novém Gavrasově celovečerním filmu Athena, který byl s úspěchem uvedený na festivalu v Benátkách a teď se dá vidět na Netflixu. Snad jenom ty klasicky vyhlížející sochy v něm absentují. Jejich úlohu jako by přebral název filmu – Athena (tak se jmenuje sídliště, kde se snímek odehrává). A také půdorys jeho děje, který odkazuje k antickým tragédiím.

Gavrasův film je zároveň plný odkazů k