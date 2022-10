Vývoj bojů (228. den): Surový generál ze Sýrie už plní Putinovu objednávku na pomstu za ponížení

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 9. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Řezník z Aleppa už ničí Kyjev. Rusko v reakci na těžká poškození Kerčského mostu v pondělí spustilo masivní raketové útoky na ukrajinská města. Jen ráno podle velitele ukrajinské armády Rusové vypustili 75 střel (podle jiných zdrojů 83), z nichž prý 41 zničila protivzdušná obrana. Odpálili je z lodí v Černém moři, ale také ze strategických bombardérů Tu-95 a Tu-160, z nichž každý dokáže nést několik řízených střel dlouhého doletu. Útoků se měly zúčastnit také íránské drony.

Raritní video ukazuje sestřelení jedné ze střel s plochou dráhou letu přenosnou raketou země–vzduch:

#Ukraine : Not all of the cruise missiles fired into Ukraine from Russian aircraft and ships hit their target- here we see extremely rare footage of Igla MANPADS being used to take down a Russian missile on its way to the target. pic.twitter.com/zzajBZljnq

Mnohé z raket, které prošly obranou, dopadly na jednoznačně civilní cíle, jako jsou park, most pro pěší či obytné domy v Záporoží. Ruská armáda tedy vyplýtvala své ubývající zásoby přesně naváděných zbraní na z vojenského hlediska nesmyslné terče.

Ruské zdroje ale informují, že cíli byla energetická infrastruktura Ukrajiny v podobě rozvoden a elektráren. Z několika míst opravdu přicházely zprávy o výpadcích elektřiny či internetu. Až v průběhu dne se postupně ukáže, zda je to pravda a jak velké jsou napáchané škody.

Map of Missile Strikes on Ukraine 🇺🇦 (October 10)

Over 20 big Ukrainian cities were targeted with 83 Russian Missiles, and 55% were shot down

It was the largest missile strike day since the beginning of the war pic.twitter.com/AHBPQ4xf0J

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 10, 2022