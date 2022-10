Jak jsme si chtěli koupit inzerát u Andreje Babiše

Éra Andreje Babiše s deníky MF DNES a Lidové noviny začala v červnu 2013 známou větou „Zítra asi něco koupím“. Propojení byznysových a politických zájmů s mediálními tehdy nebylo novinkou, ale nikdy k němu nedošlo v takovém rozsahu a na takové úrovni.

Babišovo vlastnictví dosáhlo symbolického vrcholu v otázce „Věříte médiím?“, kterou vlastník velké mediální skupiny MAFRA publikoval formou inzerce na titulních stranách obou deníků na začátku září 2022. Z pozice významného politika se vysmál médiím v celé zemi a ze dvou kdysi prestižních médií udělal pouhý reklamní nosič svých osobních politických zájmů. Čau lidi!

Když Babišovy inzeráty vyšly, vzbudily obrovský povyk na sociálních sítích. Dokonce tak velký, že se na něj Babišův tým rozhodl zareagovat. Babiš se vysmál podruhé. Konkurenčním deníkům za to, že neměly odvahu otisknout jeho inzerát, kritikům za to, že jen plácají, místo aby si tu reklamu koupili také; vždyť to může udělat každý, kdo má půl milionu korun. A ještě při tom podpoří média.

Inzerovat v médiích společnosti MAFRA by nás nikdy dříve nenapadlo, ale po téhle výzvě jsme nemohli odolat. Zvlášť když se Babiš směje ostatním, že se bojí otisknout inzeráty se sdělením majitele konkurenčního vydavatelství. Chtěli jsme vědět, jestli bude odvážný on sám. Čtenáři MF DNES a Lidových novin si přece zaslouží vědět, že v Česku existují nezávislé noviny. Navíc uvedená cena inzerce byla pozoruhodně nízká, takže by to bylo poprvé, kdy bychom si ji vůbec mohli dovolit.

Požádali jsme proto naši mediální agenturu, aby inzerci poptala. K našemu překvapení odpověď nebyla rovnou negativní. Bylo nám řečeno, že cena veřejně deklarovaná majitelem platí, inzerce by neměla být srovnávací a před vydáním ji musí posoudit vedení redakce a právní oddělení.

Srovnávací reklamu jsme nechtěli, takže v tom by neměl být problém. Termín vydání jsme domluvili na pátek 4. listopadu a zarezervovali si ho. Oslava čtvrtých narozenin Deníku N, jak se patří. Inzerci jsme připravili a měla vypadat takto:

Naše agentura návrh poslala do vydavatelství, odkud se rychle vrátila odpověď, že reklamu neotisknou s odvoláním na obchodní podmínky a z důvodu konkurenčního vztahu. Slovy Andreje Babiše by se chtělo trochu jízlivě dodat: „Asi měli obavy, že by na tom textu inzerátu něco mohlo být.“

Čtenáři Lidových novin a Mladé fronty DNES se tak o skutečně nezávislých novinách z jejich stránek nedozvědí. Je to škoda, ale jsou i jiné cesty. Například jim o nich můžete říct vy. Můžete jim ukázat, co jsme jim chtěli vzkázat, a upozornit je, že zrovna teď jsme pro ně nachystali velkou motivační slevu, kterou najdou na denikn.cz/caulidi. Jak správně říká Andrej Babiš: „Máme demokracii a je potřeba podporovat média.“

Tak končí náš roztomilý příběh s jedním inzerátem. A jak známo, kde něco končí, něco hezkého začíná.