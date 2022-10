Nemám pocit, že by vzdělání bylo prioritou současné vlády, říká nový šéf Cermatu

Už měsíc je odborník na IT Miroslav Krejčí novým ředitelem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), kam ho dosadil ministr školství Vladimír Balaš. Krejčí v rozhovoru pro Deník N popisuje, že jeho hlavní vizí v čele úřadu je digitalizace přijímaček. Kromě toho se vrací také ke svému působení v oblasti IT na Policejním prezidiu. Právě o jeho odbor a některé zakázky se zajímá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Jsem si jistý, že jsem v této věci nic špatně neudělal a pouze jsem plnil úkoly od nadřízeného,“ říká.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč si nového ředitele vybral ministr školství, i když neprošel výběrovým řízením?

Jaké jsou jeho vize v čele Cermatu?

Stihne se digitalizace přijímaček na střední školy do dvou let?

Jaké bylo předchozí Krejčího angažmá na Policejním prezidiu?

Proč se o odbor, kde Krejčí pracoval, zajímal GIBS?

Jaké jsou vaše vize směřování Cermatu?

To úzce souvisí s tím, proč si mě pan ministr školství na tuto pozici vybral. Když se mě totiž ptal, jestli bych tento úřad nechtěl vést, řekl jsem mu, že mě tato pozice bude zajímat jen v případě, když dostanu za úkol vyřešit digitalizaci přijímaček a maturit.

Vzhledem k tomu, že všem ministrům v poslední době tvrdili, že digitalizace není možná, a já jsem na to měl opačný názor, byl to pro pana ministra asi pádný důvod, aby si mě vybral.

Kdy si vás ministr školství vybral? Výběrové řízení na tuto pozici totiž bylo vypsáno už na začátku léta. Přihlásilo se sedm uchazečů, vy jste však mezi nimi nebyl.

Bylo to na přelomu srpna a září. Pan ministr mě oslovil sám. Bylo to poté, co na ministerstvu skončila pracovní skupina. Pan ministr si mě pozval k sobě do kanceláře a tam jsme řešili mou budoucnost.

Nevíte, na čí doporučení si vás vybral? Vy jste spolu v minulosti nespolupracovali, pokud se nepletu.

Nespolupracovali jsme spolu. Vize Cermatu jsem nicméně prezentoval na pracovní ministerské skupině, kde byl i pan ministr. Popisoval jsem tehdy, co se musí v Cermatu změnit a jaká mají být nastavená nová pravidla. Právě po této prezentaci mě pan ministr s nabídkou oslovil. Je ale logické, že ještě předtím pan ministr musel dostat