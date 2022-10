V hlavě Andreje Babiše. Jaké má ANO tři hlavní možnosti pro prezidentské volby?

Rozhodnutí ANO může být pro výsledky voleb jednou z klíčových proměnných. Hnutí totiž drží svou celostátní podporu kolem 30 procent, což odpovídá zhruba milionu a půl hlasů. Velkou část navíc tvoří takzvaní jádroví voliči, tedy lidé, kteří jsou o podpoře ANO pevně přesvědčeni.

Podobná masa lidí sice automaticky žádnému kandidátovi prezidentský post nezaručí, ale i kdyby pouze větší část z nich hlasovala pro některého z kandidátů, dává mu to velmi solidní šance na postup do druhého kola. Po měsících lavírování se již nezadržitelně blíží okamžik, kdy se ANO bude muset vyjádřit. Do 8. listopadu totiž musí být podány kandidátní listiny.

Hnutí a jeho předseda Andrej Babiš mají tři základní možnosti, jak postupovat. Popisujeme, jaké cesty to jsou, jaké mají šance na úspěch a co znamenají pro samotné volby.