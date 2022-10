Částečný součet: Nobelovy ceny, další naděje proti Alzheimerově chorobě, ekologický dopad Nord Streamu

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet popisuje nejnovější slova a skutky výstředního a vlivného miliardáře Elona Muska, pustí vám hudbu, kterou na ČVUT složila umělá inteligence, seznámí vás s nejšílenější konspirační teorií roku a vysvětlí, proč byste neměli věřit fyzikům, když počítají pravděpodobnost jaderné války.