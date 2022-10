Putin se tváří, že se nic nestalo. Jsou tři teorie, jak Ukrajinci zasáhli Krymský most

Ruský deník Komsomolská pravda ještě před pár měsíci propagandisticky tvrdil, že Krymský most je před útokem chráněn na 20 úrovních. Jeho bezpečnost měly zajistit hlídkové lodě, protivzdušná obrana i vycvičení vojenští delfíni. U mostu na nějakou dobu byly nasazeny i reflexní trojúhelníky, které měly zmást radary.

Only 3 months ago, Russian propaganda was claiming that the Crimea bridge was impossible to attack because of 20 different modes of protection covering it, including military dolphins (#17) https://t.co/gJdON9o4Vl What a colossal failure pic.twitter.com/70ZrQoKXYb

— Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) October 8, 2022