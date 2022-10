Rána pro pýchu diktátora, ještě větší pro zásobování. Ukrajinci přetnuli Rusům nejlepší logistickou trasu

V hlubokém ruském týlu, na letišti Šajkovka u Kalugy, včera nejspíš museli odepsat dva bombardéry Tu-22 М3. To by samo o sobě bylo pro obranu Ukrajiny dobrou zprávou, úplně potvrzené to sice není, každopádně dorazila zpráva ještě lepší. Exploze a požár vážně poškodily strategický most spojující okupovaný Krym s Ruskem. Podle prvních zpráv na mostě zahynuli tři lidé.