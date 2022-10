Když 15. května 2018 ruský prezident Vladimir Putin sám usedl za volant oranžového náklaďáku Kamaz a vyrazil na nový Krymský most, sledovaly ho miliony Rusů. Stejně jako dnes znovu a znovu sledují videa, na kterých část velkolepé stavby padá do moře.

Symbol ruské pýchy a imperialismu Krymský most padá do moře, Putin soptí

Den poté, co ruský prezident Vladimir Putin oslavil sedmdesáté narozeniny, dostal hned po probuzení zprávu, kterou nikdy nechtěl slyšet: Jeden z jeho nejvýznamnějších, největších a nejdražších pomníků, Krymský most, hoří a část spadla do Kerčského průlivu. Pak už dostával jednu špatnou zprávu za druhou.

Tiskové středisko Krymské železnice oznámilo, že v 6 hodin 5 minut místního času přístroje zaznamenaly nestandardní událost na kolejích vedoucích po mostu přes Kerčský průliv. První verze se přikláněla k technické havárii – vzplála jedna z cisteren s palivem a následoval výbuch. Nikdo nebyl zabit ani zraněn.

Moment výbuchu byl natočen na video. Zdroj: Kryminfo, Telegram

Jenže Národní protiteroristický výbor Ruska vzápětí zprávy upřesnil sdělením, že na mostu nejdřív explodoval nákladní vůz a v důsledku toho vzplály cisterny. Vyšetřovací výbor čin rovněž hodnotí jako teroristický. Rusko dává jasně najevo: Byli jsme napadeni.

Ukrajinská média mezitím píší o „historickém momentu“. O možném úderu, který by zničil pro Kyjev nenáviděnou stavbu, se psalo a mluvilo už řadu měsíců. Vlastně od začátku invaze.

Klíčový element integrace Krymu do Ruské federace, Krymský most, byl dnes ráno vyhozen do povětří. Zdroj: TASS, telegram

Strategická důležitost mostu pro Rusy je nasnadě – bez něj Ukrajina vždy mohla blokovat