Nobelovu cenu míru dostali v pátek lidskoprávní aktivisté z Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Ze všech Nobelových cen je ta za mír nejsledovanější, zároveň se však s ní pojí nejvíce kontroverzí. O tom, jak výběr oceněných probíhá, zda není cena zpolitizovaná a zda má v dnešní době ještě smysl, Deník N hovořil s Henrikem Sysem, který se šest let podílel na jejím udělování.

Naše poznámky musí být padesát let utajené. Politici za nás nerozhodovali, říká exčlen Nobelova výboru

Jak hodnotíte letošní výběr oceněných? Co tím chtěl Nobelův výbor zdůraznit?

Podle mě udělal moudré rozhodnutí. Výbor poukazuje na momentální situaci v Evropě tím, že přiláká pozornost na jeden z hlavních předpokladů pro mír, což je prosperující a bezpečná občanská společnost. Jde o ochranu lidských práv a význam otevřené diskuse o válce, o to, že máme možnost diskutovat a dokumentovat to, co se dělo v minulosti a teď.

Proto si myslím, že letošní volba i to, že výbor udělil rovnou tři ocenění, což je nejvyšší možný počet, je zajímavý mix zdůrazňující tento fakt.

Zároveň si myslím, že výbor tím vysílá signál, že