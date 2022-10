„Rozjetý“ polský premiér v Praze útočil na německý „egoismus“. Rozhodnutí o cenách plynu má přijít za dva týdny

Včerejší summit Evropského politického společenství byl jen pro kamery, novináře a svět. Teprve dnes opravdu o něco půjde. Tak by se dalo parafrázovat podobné vyjádření několika zdrojů redakce blízkých vyjednávání.

Jedno podle nich bylo jisté – členské státy budou požadovat vysvětlení po Německu, proč na jedné straně stále blokuje unijní řešení na zkrocení cen plynu a na druhé straně chce doma investovat mamutí balík 200 miliard eur (téměř pět bilionů korun) jako svou vlastní „brzdu na ceny plynu“, která by měla pomoci nejen domácnostem, ale i firmám. Tím by ovšem zvýhodnilo svou ekonomiku, což by mohlo být vnímáno jako státní pomoc. A to v EU podle pravidel jednotného trhu není možné.

„Za Česko opakovaně říkám, že pokud to necháme na národních řešeních, budeme mít nevýhodu proti některým zemím, jako je Německo, a to není něco, co bychom měli připustit,“ řekl k tomu opatrně v noci před summitem premiér Petr Fiala (ODS). Ten už včera jednal s německým kancléřem Olafem Scholzem, k „těmto detailům“ se ale podle jeho slov nedostali.

Mnohem ostřejší byl ráno při příjezdu polský premiér Mateusz Morawiecki. „Německo nemůže dotovat jen svůj trh. Máme společný trh v EU, budeme o tom mít určitě vzrušenou diskusi. Německý egoismus nemůže převládnout, musíme mít spravedlivou politiku,“ řekl novinářům.

„Myslím, že Němci budou muset začít konečně říkat ‚ja’ a ne ‚nein’. Už za ten svůj plán dostali čočku. Protože kdyby si skutečně dali vlastní pravidla, tak nás utopí ve svých penězích a nikdo jim nebude moci konkurovat,“ popsal atmosféru jeden ze zdrojů blízký jednání.

Už včera podle něj polský premiér nebyl vůči Německu zrovna přátelsky naladěn. Koneckonců na Hrad přijel se slovy odsuzujícími „diktát Německa“.

„Morawiecki byl na Německo rozjetý i v