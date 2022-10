Více dává Polsko i Německo. Francouzi zaostávají s dodávkami zbraní pro Ukrajinu

Francie nepodporuje materiálně Ukrajinu v rozsahu, který by se dal očekávat, říká vojenský analytik Vojtěch Bahenský. Když v polovině června navštívil Kyjev francouzský prezident Macron, ukrajinskému lídrovi Zelenskému slíbil, že Paříž bude Ukrajině pomáhat do konce války. Bylo to v době, kdy Kyjev kritizoval Francii (i Německo), že s pomocí Ukrajině otálejí a jen velmi pomalu posílají dodávky zbraní. V posledních dnech se kritika vůči Paříži pro jejich pomoc Ukrajině ozývá znovu.