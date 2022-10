Velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický zvažuje kandidaturu na prezidenta za hnutí ANO. Bývalý ministr zahraničí i obrany se už podle informací Deníku N v Černínském paláci ptal, co by případná účast ve volbách znamenala pro jeho diplomatickou kariéru. Stropnický je jednou ze čtyř osobností, o nichž Andrej Babiš uvažuje jako o kandidátech svého hnutí na Hrad.

Babišův utajený favorit na Hrad: Stropnický sonduje, co by na jeho kandidaturu řeklo ministerstvo zahraničí

Do konce roku 2018 byl Martin Stropnický jednou z hlavních tváří ANO, poté z politického života zmizel a stal se velvyslancem v Izraeli. Nyní zvažuje, že by se do vysoké politiky vrátil – podle informací Deníku N už začal