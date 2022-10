Vývoj bojů (225. den): Téměř určitě se to nestane, ale jaké území by zasáhla radioaktivita, kdyby Putin použil jaderné zbraně

Putin slaví sedmdesátku, ať rychle padne.

Které oblasti by zasáhl radioaktivní spad, pokud by Rusové použili taktické jaderné zbraně.

Co je nového u Chersonu, Svatove a Bachmutu.

Co přesný, ale neefektivní ukrajinský útok raketomety vypovídá o účinnosti zbraní.

Jak lze z jednoho videa určit, odkud vzlétly a kde útočily ruské Su-25.

Nový díl seriálu o tom, jak v Rusku lžou.

Mapy dne – Cherson, Svatove, Bachmut.

Video dne – ukázka, jak neúčinné jsou staré raketomety.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 6. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ztratí starý a ponížený Putin zábrany? Dnes má 70. narozeniny Vladimir Putin. Světu by nejvíce prospěl, kdyby byly jeho poslední ve funkci ruského prezidenta. A kdyby okamžik jeho pádu nastal co nejdříve, nejlépe okamžitě.

Bohužel než se tak stane, stále tady s námi bude otázka, kam až stárnoucí a ponížený diktátor dokáže zajít, aby zachránil sebe a svůj režim, protože válku na Ukrajině bez nových a drastických opatření nevyhraje.

Nejhorším možným je použití zbraní hromadného ničení. Ve čtvrtek mluvčí ruského ministerstva zahraničí tvrdila, že nic takového se nestane. Jenže Rusko a speciálně jeho diplomaté lžou neustále a bezostyšně. Vždyť ještě v předvečer invaze Kreml tvrdil, že na Ukrajinu nezaútočí. Kromě toho Kremlu blízcí lidé opakovaně vyhrožovali použitím jaderných zbraní.

Téměř určitě jde o blufování, ale jisti si být nemůžeme do chvíle, než Putin zemře nebo skončí ve vězení, případně ve vyhnanství.

Kam až by se dostal spad z jaderné zbraně. Pokud by Rusko jaderné zbraně proti Ukrajině použilo, šlo by o taktické nálože, jejichž ničivá síla je stále obrovská, ale zdaleka ne taková, jakou mají strategické balistické rakety schopné spálit celá města a regiony.

Ivan Stepanov je fyzik žijící ve Stuttgartu. Věnuje se simulacím působení jaderných zbraní a