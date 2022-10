Evropa potřebuje energetickou válečnou mobilizaci, říká „nobelovský“ ekonom Stiglitz

Evropa by si měla přiznat, že je ve válce, a přizpůsobit svou ekonomiku válečnému modelu. Umožnilo by jí to mobilizovat co nejvíce zdrojů pro zásobování energiemi, říká americký ekonom a nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz.

Evropská energetická krize podle profesora Kolumbijské univerzity ukázala, že na trzích s energiemi musí hrát regulace větší roli. Princip určování ceny elektřiny podle nejdražšího zdroje je podle něj chybný.

Stiglitz je známý kritik neoliberální ekonomie, která zdůrazňuje efektivnost a funkčnost trhů. Nobelovu cenu obdržel v roce 2001 za příspěvek k vysvětlení informačních asymetrií. Byl také hlavním ekonomem Světové banky a šéfem rady ekonomických poradců amerického prezidenta Billa Clintona.

Podle 79letého ekonoma dělají centrální banky chybu, když na inflaci způsobenou nabídkovými faktory reagují agresivním zvyšováním úrokových sazeb. Za nárůstem cen je podle něj do velké míry krátkozrakost neregulovaných trhů, která stála i za velkou finanční krizí v minulé dekádě.

„Zvýšení úrokových sazeb nepovede k tomu, aby bylo více ropy nebo potravin,“ říká. „Obávám se, že tato opatření nebudou mít velký vliv na inflaci. Pouze do té míry, že způsobí recesi.“

V rozhovoru pro Deník N ještě říká:

proč by se měly zdaňovat nadměrné zisky nejen v sektoru fosilních paliv,

proč další zvyšování úroků není správnou odpovědí na inflaci,

jak zpřísňování měnové politiky v USA ohrožuje chudé země,

v čem selhaly centrální banky, když nepředpovídaly velkou finanční krizi ani postpandemický růst cen

Začněme největším problémem, kterému Evropa v současnosti čelí, a to energetickou krizí. Politici tvrdí, že trh s energií nefunguje a EU směřuje k omezování cen a zásahům do trhu. Budou mít tyto politiky požadovaný účinek? Nemůžou se obrátit proti nim? A co tato epizoda v konečném důsledku říká o soukromém trhu s energií?

Je mrtvý. Neregulované trhy s energií nefungují, protože jsou příliš komplikované. Deregulaci jsme vyzkoušeli ve Spojených státech, v Kalifornii; a skončilo to neúspěchem. A když se to nepodařilo, padalo mnoho obvinění. Pravice tvrdila, že to způsobili lidé, kteří se snažili prosadit obnovitelné zdroje energie.

Šlo o nefunkčnost vytvořenou trhem. Enron v důsledku toho celého zkrachoval, ale byl to manipulátor par excellence. Potřebujete tedy regulovaný trh s energií.

Základní chybou ve struktuře evropského trhu je