Babiš pro mě kvůli kresbě Moniky chtěl poslat letadlo, říká autor Zeleného Raoula, který nevěřil, že komiks končí

Po osmadvaceti letech v časopise Reflex přestal vycházet politický komiks Zelený Raoul. Jednoho z jeho tvůrců, karikaturistu Štěpána Mareše, zklamal způsob, jakým spolupráce skončila. Říká, že byl v šoku. „Po tolika letech se přece taková věc takhle neruší! Čtyřmi větami mailem?“ diví se kreslíř, který se v rozhovoru vrátil i k samotným začátkům komiksu. Vylíčil i to, jak pro něj chtěl Andrej Babiš do Chorvatska posílat „samaljot“.

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jste ještě pořád v šoku?

Ale ano, můžu přiznat, že to šok byl. Hlavně ta forma sdělení, že komiks po osmadvaceti letech, což je tedy kus života, končí. V první chvíli jsem byl překvapený a připadal jsem si zkamenělý jako socha. Rozbušilo se mi srdce a říkal jsem si, že to přece není možné: to přece nemůžou zrušit, vždyť by to byla hloupost! Po tolika letech se přece taková věc takhle neruší! Čtyřmi větami mailem?

Asi bych čekal něco jako: „Kluci, pojďte si sednout. Heleďte, jste moc drahý, je to takový nebo makový, nelíbí se nám to, pojďte s tím něco dělat.“ Kdybychom byli drazí, mohli jsme přece zlevnit. Ale ten jeden stručný mail, to mě dostalo. Byla to směska nepříjemných pocitů. Naštvanost, šok. Nechci říct, že by to byla zhrzenost, ale prostě směsice všeho.

Mluvila jsem se šéfredaktorem Reflexu Markem Stonišem a ptala jsem se ho, proč vás třeba nepozval na panáka a neřekl vám to osobně. Řekl mi, že by to od něj nebylo upřímné. A dodal: „Já vím, že už stejně budu mít navždy pověst člověka, který zavraždil Zeleného Raoula.“ Vy jste měli špatný vztah?

Třeba za poslední dva roky mi šéfredaktor nebral telefon a neodpověděl na jediný mail nebo SMS. Pak už jsem to tedy vzdal. Ale tohle jsem nečekal. Nikdy jsme se nehádali, vždycky jsme vycházeli v dobrém. Ale nevím, jak s ním vycházeli scenáristé, protože jsem v redakci neseděl.

Stoniš mi řekl, že už na jaře spoluautora Raoula Milana Tesaře přesvědčoval, že podle průzkumu, který si Reflex nechal vypracovat, zájem o váš komiks výrazně klesl, a že by tedy bylo lepší dávat jej jen na web. To prý Tesař odmítl. Podle šéfredaktora už byl komiks pořád o tomtéž: dokola Zeman, Okamura, Klaus. A že by chtěl dát k Tesařovi do týmu nového autora. To on prý ale také odmítl.

Milan tvrdí, že s ním nejednal, a já nemám důvod mu nevěřit. Každopádně se mnou nemluvil vůbec nikdo.

Ani zprostředkovaně jste od vedení redakce nedostal žádné negativní reakce? Mně Stoniš řekl, že Zeleného Raoula čte jen proto, že jako šéfredaktor musí, ale kdyby si časopis jako čtenář kupoval, nečetl by ho.

To je právě ono, já žádnou negativní reakci nedostal! Teď mi volají lidé jako