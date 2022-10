Ukrajinský premiér Šmyhal: Ukrajina bude v NATO. A za tank Tomáš Čechům děkujeme

Na co jsme se mimo jiné ptali:

Vaše návštěva v České republice má velký význam i proto, že země předsedá Radě EU. Jak by podle vás evropské země mohly – kromě toho, co doposud dělají – pomoci Ukrajině k rychlejšímu vítězství nad Ruskem?

Pro vítězství potřebuje Ukrajina zbraně, sankce a peníze. Česká republika podporuje Ukrajinu od prvních dnů velkého útoku – podporuje nás vojensky i sankcemi.

Víme, že Česká republika podpořila všechny sankční balíčky. Ten současný, osmý, je tvořen za předsednictví ČR (v době rozhovoru byl schvalován, nyní je už schválen, pozn. red.).

Tradičně ČR podporuje Ukrajinu i finančně – makrofinanční pomoc EU Ukrajině obsahuje i část od ČR.

Kromě toho bych chtěl poděkovat českému lidu, který Ukrajinu neuvěřitelně podporuje – od drobných dárců, od běžných občanů přicházejí velké peníze.

Mimo jiné za tyto peníze byl zakoupen tank, který jste pojmenovali Tomáš. V nejbližší době se zařadí do výzbroje ukrajinské armády a vyjede na bitevní pole. I poté, co Češi koupili tank, pokračovali ve sbírce – teď už na náboje a další potřebné věci pro Tomáše.

Ano, 🇨🇿 je první zemí na světě, kde se lidé složili na tank aby ho poslali proti Putinovi. Tomáš do války pojede! 33 milionů korun dalo dohromady 11 288 lidí se srdcem. Děkujeme. ❤️ A co bude dál? Munice! Munice do tanků, raketometů, houfnic a děl. Munice! https://t.co/pZ7lDyyUxq pic.twitter.com/0Kn2Qw9ers

— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) October 3, 2022