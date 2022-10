Vývoj bojů: Zatímco se spekuluje o třetí frontě, na ukrajinská města útočí íránské drony

Rusové mohou u Chersonu ztratit významné městečko, velení už z něj uprchlo.

Snímky ukazují, jak Rusové chystají obranu u Nové Kachovky.

Spekuluje se, že Ukrajinci mohou otevřít třetí frontu v Záporožské oblasti.

Rusové posílají íránské kamikaze drony daleko za frontu. V čem jim mohou pomoci a v čem ne.

Video dne ukazuje možná zinscenované vzdání se ruského BVP. Ukrajinci spustili pro ruské vojáky program Chci žít.

Druhé video zobrazuje rychlý postup Ukrajinců.

Chersonská oblast: Po dvou dnech rychlých útoků se ve středu ukrajinský postup na severu oblasti v podstatě zastavil. Jednotky se přeskupovaly a chystaly se na další ofenzivu.

Podle ukrajinských zdrojů Rusové poslední dny ustupovali jinak než začátkem září od Charkova, kde za sebou nechali spoustu techniky a munice, která padla do ukrajinských rukou. Teď údajně dostali rozkaz svou munici, kterou nestíhali odvézt, zničit.

Zprávy o osvobození Snihurivky, posledního Rusy ovládaného městečka v Mykolajivské oblasti, se zatím nepotvrdily. Institut pro studium války napsal, že z města se zřejmě stáhlo ruské velení, ale jádro jednotek tam zůstalo. Jiné zprávy říkaly, že Ukrajinci jsou ve městě a snaží se ho obklíčit.

Ztráta Snihurivky by podle ISW byla významná, protože je to poslední Rusy okupované město na západním břehu řeky Inhulec. V podstatě by ztratili kontrolu nad řekou, což by mohlo izolovat město Cherson od jednotek na severovýchodě.

KHERSON/1250 UTC 5 OCT/ Partisan reports indicate that RU units are being deployed to establish a new defensive line NW of Mylove. Initial reports indicate that RU forces have withdrawn HQ and Command, Control and Communication (C3) assets from Snihurivka. pic.twitter.com/ywMZy7nheF — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) October 5, 2022

Ruské jednotky v tomto regionu už budují obranné pozice u obce Mylove. Je však možné, že ani tady se ukrajinský postup nezastaví. Jeden twitterový účet, který vycházel ze satelitních snímků, ukazuje, jak se Rusové zakopávají a připravují obranu i u Nové Kachovky, kam by je mohli Ukrajinci brzy vytlačit.

This event has forced Russian forces to hastily build a new defensive line between Mylove, Borozenske, Ishchenka, and Bruskynske. Today Ukraine repeatedly assaulted Bruskynske (21), but I believe it is still in Russian hands. But it could fall soon. pic.twitter.com/ivLL1JNbC5 — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) October 6, 2022

Podle tohoto účtu začali připravovat obranné pozice již koncem července. Na snímcích jsou zákopy, miny na řece, skrytá vozidla či jiná opevnění kolem vesnice Vesele nedaleko přehrady. Pokud tyto snímky umí získat nadšenci, jaké detailní informace mohou mít Ukrajinci, kterým se zpravodajskými informacemi pomáhají i státy NATO?

With 🇺🇦 advancing all over NE Kherson, and steadily closing in on Nova Khakova with the dam over the Dnipro river. Questions arise where could 🇷🇺 retreating forces try to make a stand. We have been monitoring this area and have seen an increase in activity around the dam. pic.twitter.com/IaULxml8nz — NLwartracker (@NLwartracker) October 6, 2022

Luhanská fronta: Ukrajinci si tady pomalu připravují pozice na útok nebo obklíčení města Svatove. Podařilo se jim osvobodit vesnice Hrekivka a Makijivka, což už jsou obce v Luhanské oblasti, kterou dosud téměř celou ovládali Rusové.

Updates: 🇺🇦 have liberated the settlement of Hrekivka after crossing into Luhansk Oblast northwest of Kreminna. pic.twitter.com/E1D58KGxAb — War Mapper (@War_Mapper) October 6, 2022

Rovněž podle ruských blogerů Ukrajinci útočí na silnici R66 mezi Svatovem a Kreminnou. Tato oblast je podle ISW vhodná pro rychlé manévry, jaké Ukrajinci ukázali u Charkova, a nezdá se, že by zde Rusové výrazně posílili své pozice.

Třetí fronta? Poslední dny se hlavně na ruských kanálech spekuluje, že Ukrajinci by mohli otevřít novou, třetí hlavní frontu ofenzivy. Ta by měla vést v Záporožské oblasti a útok by mohl