Kaliningrad je ruské město, po většinu historie se tam mluvilo německy, s Čechy nemá společného nic

Žert ze sociálních sítí, podle nějž by Česká republika měla anektovat Kaliningradskou oblast Ruska, se rozvíjí do dalších a dalších variací. Má tento vtip něco společného s realitou?

Hned na úvod si jasně řekněme: český nárok na Kaliningrad je platný jako patentové přihlášky Járy Cimrmana, o nic více a o nic méně. Město, které se dříve jmenovalo Královec, nebylo nikdy součástí Českého království. Okrajová souvislost s Přemyslem Otakarem II. nemá žádný význam. Kaliningrad nám nikdy nepatřil a nikdy patřit nebude.

Hra na jeho anexi dokládá českou schopnost rozvíjet absurdní humor. Výklad reálné historie Kaliningradu tak zábavný není. Město a jeho okolí byly svědkem mnoha masakrů, zkáza se tu procházela ulicemi a straší dodnes.

Představme si na chvíli, že hra není hrou, že jsme skutečně nějakým způsobem Kaliningrad a jeho okolí učinili exklávou Česka. Naše země by tak získala své druhé největší město, půlmilionový Kaliningrad je větší než Brno. Získala by významný přístav na Baltu, řadu důležitých průmyslových závodů včetně loděnic a velké množství vojenských zařízení včetně celé ruské Baltské flotily. Jaderné zbraně v Kaliningradské oblasti teď pravděpodobně nejsou (to by nám ušetřilo hodně starostí), ale sídlí tam raketová vojska, která mohou jaderné hlavice kdykoli obdržet a namontovat. Nejzápadnější výspa bývalého SSSR a nyní Ruska je po zuby ozbrojená, plná ekologických škod a zničené přírody.

Česká stopa na Baltu

Záminka, která nynější hru s „nárokováním Kaliningradu“ umožnila, je stará téměř osm set